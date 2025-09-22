Megújult a Szentháromság-kápolna Szigligeten (+ galéria)

A Rókarántó-dombon álló, 19. században emelt Szentháromság-kápolna Szigliget hívei, az önkormányzat és a magyar kormány összefogásának köszönhetően született újjá. Az eseményen Balassa Dániel polgármester mellett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is jelen volt, a hálaadó szentmisét pedig Csonka Nándor tapolcai esperes-plébános mutatta be.

Ünnepélyes keretek között avatták fel a megújított Szentháromság-kápolnát Szigligeten

Fotó: Nagy Lajos

Szigliget közössége újra összefogott

Balassa Dániel köszöntőjében kiemelte: az épület mindig is a közösség fontos lelki és kulturális helyszíne volt. „Most a megújított Szentháromság-kápolnát újra megáldjuk, hálát adva a gondviselő Istennek, hogy ehhez a naphoz elérkeztünk” – mondta a polgármester, aki külön köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a munkálatokhoz. Hangsúlyozta, hogy a felújítás jelentős részben a helyiek áldozatvállalásának köszönhető, akik közel 10 millió forintot adtak össze a nemes célra. Az önkormányzat 5 millió forinttal támogatta a projektet, a kormány pedig 13 millió forintos hozzájárulással segítette a beruházást.

A polgármester beszédében történeti áttekintést is adott. Felidézte, hogy a kápolnát 1845-ben kezdték építeni a szigligeti hívek, majd 1847-ben szentelték fel. Az elmúlt közel két évszázad során többször megsérült, például a második világháború idején, és több kisebb-nagyobb felújításon esett át. Mostani megújulása a település és a közösség számára különösen fontos, hiszen a kápolna ismét régi fényében ragyoghat.

Soltész Miklós államtitkár köszöntőjében a szülőföldhöz való ragaszkodás és a közös értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Szavai szerint a kápolna felújítása túlmutat önmagán, hiszen jelképezi a magyar közösségek összetartását is. „Óvjuk, védjük és szépítjük hazánkat” – fogalmazott. Hozzátette: ahogy a múltban is, ma is közös feladat a templomok, kápolnák és más értékes épített örökségek fenntartása.