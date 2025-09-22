szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékőrzés

4 órája

Megújult a Szentháromság-kápolna Szigligeten (+ galéria)

Címkék#Szigliget#Szentháromság-kápolna#ország#esemény

Ünnepélyes keretek között avatták fel a megújított Szentháromság-kápolnát Szigligeten. Az 1840-es években épült kápolna a szigligeti közösség, az önkormányzat és a kormány összefogásával született újjá.

Seres Elizabeth

A Rókarántó-dombon álló, 19. században emelt Szentháromság-kápolna Szigliget hívei, az önkormányzat és a magyar kormány összefogásának köszönhetően született újjá. Az eseményen Balassa Dániel polgármester mellett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is jelen volt, a hálaadó szentmisét pedig Csonka Nándor tapolcai esperes-plébános mutatta be.

Ünnepélyes keretek között avatták fel a megújított Szentháromság-kápolnát Szigligeten
Ünnepélyes keretek között avatták fel a megújított Szentháromság-kápolnát Szigligeten
Fotó: Nagy Lajos

Szigliget közössége újra összefogott

Balassa Dániel köszöntőjében kiemelte: az épület mindig is a közösség fontos lelki és kulturális helyszíne volt. „Most a megújított Szentháromság-kápolnát újra megáldjuk, hálát adva a gondviselő Istennek, hogy ehhez a naphoz elérkeztünk” – mondta a polgármester, aki külön köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a munkálatokhoz. Hangsúlyozta, hogy a felújítás jelentős részben a helyiek áldozatvállalásának köszönhető, akik közel 10 millió forintot adtak össze a nemes célra. Az önkormányzat 5 millió forinttal támogatta a projektet, a kormány pedig 13 millió forintos hozzájárulással segítette a beruházást.

A polgármester beszédében történeti áttekintést is adott. Felidézte, hogy a kápolnát 1845-ben kezdték építeni a szigligeti hívek, majd 1847-ben szentelték fel. Az elmúlt közel két évszázad során többször megsérült, például a második világháború idején, és több kisebb-nagyobb felújításon esett át. Mostani megújulása a település és a közösség számára különösen fontos, hiszen a kápolna ismét régi fényében ragyoghat.

Soltész Miklós államtitkár köszöntőjében a szülőföldhöz való ragaszkodás és a közös értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Szavai szerint a kápolna felújítása túlmutat önmagán, hiszen jelképezi a magyar közösségek összetartását is. „Óvjuk, védjük és szépítjük hazánkat” – fogalmazott. Hozzátette: ahogy a múltban is, ma is közös feladat a templomok, kápolnák és más értékes épített örökségek fenntartása.

Megújult a Szentháromság-kápolna Szigligeten

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

A kápolna a szigligeti vallási élet egyik meghatározó helyszíne. Az elmúlt években több más egyházi épület is megújult a településen – köztük a temetőkápolna, a Szűz Mária Neve templom és a Csonkatorony.

A megújított Szentháromság-kápolna mostantól nemcsak vallási eseményeknek ad otthont, hanem a közösség összetartozásának is szimbóluma. Az ünnepi szentmisén elhangzott: a felújítás bizonyíték arra, hogy közös akarattal és hittel megőrizhető a múlt öröksége a jövő generációi számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu