Digitális múltidézés: a Szigligeti vár rekonstrukciója

A Balaton nyugati partja mindig is vonzotta a látogatókat történelmi látnivalóival. A Szigligeti vár a 17. században egyszerre szolgált erődítményként és a Balaton nyugati kapujaként.

A Szigligeti várat a krónikákban is gyakran emlegetik a Balaton nyugati kapujaként.

Forrás: Pazirik Informatikai Kft.

A Balaton nyugati medencéjének egyik leglátványosabb pontján magasodik a Szigligeti vár, amely a 17. században nem csupán kőből emelt erődítmény volt, hanem a környék biztonságának és hatalmának jelképe is. A Szigligeti vár a vulkáni hegygerincre épülve a tó felől és a környező dombok irányából egyaránt uralta a látképet: a korabeli utazók már messziről láthatták a falakat, amelyek erőt és állandóságot sugároztak. Nem véletlen, hogy a krónikákban is gyakran emlegetik a Balaton nyugati kapujaként.

A Szigligeti vár rekonstrukciója segít átélni, hogyan uralta a Balaton nyugati partját évszázadokon át
A Szigligeti vár rekonstrukciója segít átélni, hogyan uralta a Balaton nyugati partját évszázadokon át 
Fotó: Pazirik Informatikai Kft./Facebook

Szigligeti vár uralja a tájat

A 17. század a végvárak ideje volt, amikor a török előrenyomulás és a Habsburg–magyar ellentétek határozták meg a mindennapokat. A szigligeti vár helyzete stratégiai szempontból kiemelkedő volt: egyaránt figyelhette a Balaton vízi útvonalait és a szárazföldi közlekedési tengelyeket. A falak mögött katonák, tisztek és szolgálattevők laktak, a környező falvak népe pedig sokszor a vár oltalmában keresett menedéket a bizonytalan időkben.

A vár fénykorának hangulatát most a Pazirik Informatikai Kft. látványos, tudományos alapokra épített digitális rekonstrukciója segít megeleveníteni. A számítógépes modellek nemcsak az egykori várfalakat, bástyákat és kaputorony-rendszert idézik meg, hanem a teljes történeti tájat is. A rekonstrukción látható, hogyan simult bele a vár a Balaton partvidékének akkor még jóval természetközelibb környezetébe, milyen szoros kapcsolatban állt a tóval, az erdőkkel és a környező településekkel.

Egy Facebook-komment is jól összegzi a látogatók élményét a rekonstrukcióról: „Egy hete voltam ott. Megerősödött bennem, hogy mégiscsak vannak jól gondolkodó, ügyesen tervező és kivitelező szakemberek! Egy teljes újjáépítés szerintem nem biztos, hogy ennyire jól sikerülne.” Ez a visszajelzés jól mutatja, hogy a digitális modell nem öncélú újjáépítés, hanem a múlt hiteles felidézése.

A vizuális élmény révén nem csupán a kőfalakat képzelhetjük magunk elé, hanem a vár mindennapjait is: a katonák járőrözését, a gazdasszonyok sürgését a belső udvaron, vagy épp a Balaton felől érkező hajók figyelését a bástyák tetejéről. Mindez segít átélni, hogy a vár nem pusztán katonai objektum, hanem egy egész közösség otthona és menedéke volt.

A szigligeti vár nemcsak múltunk emléke, hanem ma is a Balaton egyik legfontosabb jelképe. A digitális rekonstrukció pedig lehetőséget ad arra, hogy láthatóvá tegyük a láthatatlant, és közelebb kerüljünk ahhoz a világhoz, amelyben a vár a tó valódi őrzőjeként magasodott a táj fölé.

 

