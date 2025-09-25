1 órája
Ezért egyél mindennap szilvát, mutatunk hozzá egy lusta lekvárreceptet is
Kevés olyan gyümölcs van, ami ennyire sokoldalúan támogatja a szervezetünket, mint a szilva. Most megmutatjuk, miért érdemes rendszeresen fogyasztani – sőt, hozunk egy kipróbált szilvalekvár receptet is!
A szilva nemcsak nyersen vagy süteményekbe töltve remek választás: egészségre gyakorolt hatása is figyelemre méltó. Tele van antioxidánsokkal, rosttal és vitaminokkal, így hozzájárul a bélrendszer megfelelő működéséhez, és a szív- és érrendszer védelméhez is. Ráadásul segíthet a vércukorszint szabályozásában, és természetes módon támogatja a méregtelenítést - írja a délmagyar.hu.
Szilvaszezon – a szilva jótékony hatása a szervezetre
A szilva rendszeres fogyasztása több fronton is pozitívan hat az egészségünkre. Magas rosttartalma miatt segíti az emésztést, csökkentheti a székrekedés esélyét, de antioxidáns összetevői révén lassíthatja az öregedési folyamatokat is. Emellett jelen van benne a kálium, ami támogatja a szív egészségét, segít csökkenteni a vérnyomást, és hozzájárul a folyadékháztartás egyensúlyához. A szárított szilva, azaz aszalt szilva különösen hatékony természetes hashajtó, és kiváló magnesium, vas és B-vitamin forrás is. Fogyasztása segíthet a vérszegénység, a fáradékonyság és a kognitív hanyatlás megelőzésében. Ha mindez nem lenne elég, hoztunk egy egyszerű, de nagyszerű házi szilvalekvár receptet is, amit bármikor elkészíthetsz!
Anyukám legendás szilvalekvárja – kevergetés nélkül, nagy adagban
Ez a házi szilvalekvár recept nemcsak finom, hanem rendkívül praktikus is: nincs szükség folyamatos kevergetésre, és egyszerre nagy mennyiséget is könnyedén elkészíthetsz. Bár a főzést egy 24 órás pihentetés előzi meg, a munkával eltöltött idő minimális.
Előkészületek:
Egy nagy lábos aljára önts 3 evőkanál ecetet, majd erre kerül a kimagozott szilva, végül szórd rá az 1 kg cukrot. Így hagyd pihenni 24 órán át, lefedve vagy letakarva, szobahőmérsékleten.
Főzés menete:
Másnap közepes lángon kezdd el főzni a lekvárt. Az első 4 órában tilos keverni – ez idő alatt magától besűrűsödik. Ezt követően fél órán keresztül kevergesd folyamatosan, majd már csak üvegezni kell.
Hozzávalók:
7 kg érett, kimagozott szilva
1 kg kristálycukor
1–2 darab egész fahéj (ízlés szerint)
3 evőkanál ecet
Ez a lusta lekvárrecept ideális azoknak, akik szeretik a házi ízeket, de nem akarnak órákig a tűzhely mellett állni.