Mi lakik a Szíved kertjében?

A Szíved Kertje. Ha szóba kerül a színterápiás konzultáción, az említésére általában tétova, reményteljes mosoly a válasz. És ez jó, mert azt jelzi, hogy az illetőben pozitív visszhangot kelt a kifejezés. Vannak azonban, akik egyáltalán nem reagálnak erre a felvetésre. És olyanok is, akikből heves ellenérzést vált ki: csak semmi kert, semmi kerti munka! Semmi szív. Náluk egyértelmű a helyzet.

Szív: mi lakozik benne? Virágzó kert, vagy puszta sivárság?

Illusztráció: Medve Zoltán

De akikben visszahangot kelt a Szív Kertje, ők sem biztos, hogy azt találják ott, amit elképzelnek vagy remélnek.

A szív kertjében

Jól hangzik ugyanis, hogy Jophiel arkangyal képes elvezetni a Szíved Kertjébe. Hiszen ő kísérte ki az első emberpárt az Édenkertből, így a visszafelé vezető utat is ismeri, Éden felidézése pedig mindannyiunkban kellemes érzetet és egy kis vágyakozást kelt: újra egységben, tökéletes boldogságban lenni a feltétel nélküli, kiapadhatatlan isteni szeretettel.

Édenben ez az ajándék adott volt. A Szívünk Kertjében viszont az van, amit oda ültettünk. Jophiel ugyan valóban elkísér bennünket erre a helyre, amely mélyen, legbelül lakozik bennünk, de hogy ott mit találunk, arra nem vállalhat garanciát. A Szívünk Kertjében ugyanis valódi önmagunkat találjuk meg: azt a tökéletes, nagyszerű tervekkel útnak indult, szeretettel teli lényt, aki egykor megérkezett a Földre tanulni, fejlődni. De ha nem vigyázunk, akkor ettől a tervtől el is térhetünk, a Szívünk Kertje pedig a csodás, virágzó, gyümölcsöző Édenből halódó, száraz kóróval, gazzal teli csalitos lesz, egy csalódott, reményvesztett, boldogtalan emberrel. És ha sokáig tart ez az állapot és a kert nem kap fényt és gondozást, akkor sziklás kietlenséggé válik, kiszáradt folyóparttá, egy megkeményedett, megkeseredett, mások boldogságára irigy, féltékeny emberrel.

Persze soha nincs későn jobbá lenni: Jophiel tudja ezt jól, hiszen ő képes feloldani a szívünkben a keserűséget, örömet, szépséget hozni, játékosságot, könnyedséget, ami egy kert elengedhetetlen része. Ha kérjük a segítségét. Ha elhatározzuk, hogy rendbe szedjük a kertet.