A Balaton rettegett ura, aki betonba öntve végezte (+ videó)

Szlávy Bulcsú 1954-ben született, és fiatal éveiben fényképészként kereste kenyerét. A róla szóló beszámolók szerint alacsony termetű, de izmos férfi volt, akit kemény természete miatt tartottak számon. Ismerői szerint karizmatikus, de hírhedten agresszív személyiség volt, aki sportolókból verbuvált maga köré embereket, hogy erővel érvényesítse akaratát. Módszere többnyire hatásosnak bizonyult, ha arról volt szó, hogy keresztülvigye nem éppen jogkövető terveit.

Zsákkal a fején, egy tarkólövés után betonba ágyazva találták meg Szlávy Bulcsú holttestét

Szlávy Bulcsú kapcsolatai az alvilággal, célkeresztben a Balaton

A rendszerváltás utáni kaotikus években Szlávy a szórakoztatóiparban kezdett terjeszkedni. Budapesten és a Balaton-parton szórakozóhelyeket üzemeltetett, miközben a háttérben védelmi pénzeket szedett be. Rövid idő alatt megszerezte a Balaton-parti éjszaka feletti ellenőrzést, és az alvilág közepesen nehéz fiainak sorából a legrettegettebbek közé emelkedett. Barátai nemigen voltak, ellenségei annál inkább – módszerei nyílt erőszakra, fenyegetésre és kíméletlen behajtásra épültek. A korabeli beszámolók szerint Szlávy érdekeltségei nem merültek ki a szórakozóhelyekben és a védelmi pénzekben: az éjszakai élethez kapcsolódva prostitúcióból és lányok futtatásából is jelentős bevétele származott. Ez a hálózat tovább erősítette befolyását a Balaton-parti alvilágban, ahol szinte minden jövedelmező üzlet felett igyekezett uralmat gyakorolni.

Eltűnésének körülményei, nyomozásba kezdett az Interpol

1995-ben Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet Spanyolországban fogta el, majd Magyarországra szállították, ahol önbíráskodás és zsarolás miatt elítélték – mindössze 54 ezer forintos büntetésre. Két évvel később azonban újra körözési lista élére került, miután egy balatoni szórakozóhelyen elkövetett nemi erőszak gyanújába keveredett. 1997 nyarán nyomtalanul eltűnt. Egyesek Spanyolországba szökésről beszéltek, mások arról, hogy saját testőrei végeztek vele. A pletykák évekig keringtek, miközben az alvilági leszámolások sorra rázták meg az országot.

Állítólag ebben a szerelőaknában pihent évekig a vállalkozó teste, amíg az ügy váratlan fordulatot nem vett

Drámaira fordult az ügy 2004-ben, Szlávy üzleti „partnere” csákánnyal a kezében bukott le

A rendőrök egy budai, XII. kerületi garázs szerelőaknájában betonba zárva találták meg a maradványokat. W. Lászlót tetten érték, amint épp kiemelni próbálta a holttestet, hogy máshová rejtse. „A ruháiból, az ékszereiből és a testfelépítéséből gyakorlatilag 100 százalékosan meg tudtunk bizonyosodni arról, hogy Szlávy holttestét őrizte a beton” – mondta akkor Kovács Lajos ezredes, az életvédelmi osztály vezetője.