1 órája
Szlávy Bulcsú: fényűzés, erőszak és a végzetes leszámolás
Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el, majd évek múltán a beton adta vissza. A Balaton rettegett ura, akinek neve egyet jelentett a félelemmel, a kilencvenes évek alvilágának egyik kulcsfigurája volt. Hogyan vált Szlávy Bulcsú a rendszerváltás utáni alvilági Magyarország egyik meghatározó alakjává?
Szlávy Bulcsú 1954-ben született, és fiatal éveiben fényképészként kereste kenyerét. A róla szóló beszámolók szerint alacsony termetű, de izmos férfi volt, akit kemény természete miatt tartottak számon. Ismerői szerint karizmatikus, de hírhedten agresszív személyiség volt, aki sportolókból verbuvált maga köré embereket, hogy erővel érvényesítse akaratát. Módszere többnyire hatásosnak bizonyult, ha arról volt szó, hogy keresztülvigye nem éppen jogkövető terveit.
Szlávy kapcsolatai az alvilággal, célkeresztben a Balaton
A rendszerváltás utáni kaotikus években Szlávy a szórakoztatóiparban kezdett terjeszkedni. Budapesten és a Balaton-parton szórakozóhelyeket üzemeltetett, miközben a háttérben védelmi pénzeket szedett be. Rövid idő alatt megszerezte a Balaton-parti éjszaka feletti ellenőrzést, és az alvilág közepesen nehéz fiainak sorából a legrettegettebbek közé emelkedett. Barátai nemigen voltak, ellenségei annál inkább – módszerei nyílt erőszakra, fenyegetésre és kíméletlen behajtásra épültek. A korabeli beszámolók szerint Szlávy érdekeltségei nem merültek ki a szórakozóhelyekben és a védelmi pénzekben: az éjszakai élethez kapcsolódva prostitúcióból és lányok futtatásából is jelentős bevétele származott. Ez a hálózat tovább erősítette befolyását a Balaton-parti alvilágban, ahol szinte minden jövedelmező üzlet felett igyekezett uralmat gyakorolni.
Eltűnésének körülményei, nyomozásba kezdett az Interpol
1995-ben Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet Spanyolországban fogta el, majd Magyarországra szállították, ahol önbíráskodás és zsarolás miatt elítélték – mindössze 54 ezer forintos büntetésre. Két évvel később azonban újra körözési lista élére került, miután egy balatoni szórakozóhelyen elkövetett nemi erőszak gyanújába keveredett. 1997 nyarán nyomtalanul eltűnt. Egyesek Spanyolországba szökésről beszéltek, mások arról, hogy saját testőrei végeztek vele. A pletykák évekig keringtek, miközben az alvilági leszámolások sorra rázták meg az országot.
Drámaira fordult az ügy 2004-ben, Szlávy üzleti „partnere” csákánnyal a kezében bukott le
A rendőrök egy budai, XII. kerületi garázs szerelőaknájában betonba zárva találták meg a maradványokat. W. Lászlót tetten érték, amint épp kiemelni próbálta a holttestet, hogy máshová rejtse. „A ruháiból, az ékszereiből és a testfelépítéséből gyakorlatilag 100 százalékosan meg tudtunk bizonyosodni arról, hogy Szlávy holttestét őrizte a beton” – mondta akkor Kovács Lajos ezredes, az életvédelmi osztály vezetője.
Az azonosítást végül névjegykártyái is megerősítették, amelyek sértetlenül megmaradtak a holttest mellett. A nyomozók szerint elképzelhető, hogy a konfliktus eszkalálódása vezetett végül Szlávy eltűnéséhez és halálához: W. ki akart szabadulni a kikényszerített pénzügyi szorításból. A kapcsolatot egy nőügy is tovább mérgezte. Szlávy állítólag megerőszakolta W. barátnőjét, aki pénzt követelt az elszenvedett sérelem miatt. Ez a személyes sérelem újabb indíték lehetett arra, hogy W. László erőszakhoz nyúljon. A bosszú lehetősége szorosan összefonódott a már meglévő üzleti feszültséggel, így a két tényező együtt adhatott alapot egy végzetes leszámoláshoz.
Másik lehetséges forgatókönyvet is elképzelhetőnek tartanak
Egy érdekes felvetés szerint a szláv maffia a Balatonnál próbált terjeszkedni, ám Szlávy ellenállt. 1997 júliusában, egy erőszakos ügy után Budapestre húzódott vissza, de hamarosan egy afgán veteránokból álló különítmény elkapta. Zsákot húztak a fejére, majd a XII. kerületben megbízójuk elé vitték és kivégezték, holttestét pedig barátnője Székács utcai házába szállították.
Az ügy utóélete és hatásai
Szlávy halála a kilencvenes évek leszámolási hullámának egyik legszimbolikusabb epizódja lett. Az Aranykéz utcai robbantástól Prisztás József és Boros Tamás kivégzéséig egész sor bűnügyi krónika erősítette a korszak hírhedt alvilági arculatát. Szlávy ügye rámutatott arra is, hogy a magyar maffia világában nincs „nyugdíj”: a hatalomért folytatott harc elkerülhetetlenül vérbe torkollott. A gyilkosságban érintett W. Lászlót emberölés bűnsegédjeként ítélték el, 7 év 3 hónap börtönt kapott. Bár a halál pontos körülményei máig nem tisztázottak, az biztos, hogy Szlávy eltűnése és holttestének megtalálása mérföldkő volt a magyar bűnügyi történelemben. Az ügy lezárt, de emléke él: a Balaton királyának története ma is intő példaként él tovább, hogy a gyors felemelkedés és a brutalitás ára végül mindig a bukás. Érdekes adalék, hogy Szlávy eltűnése után néhány héttel Veszprém közelében felrobbantották autójával együtt Molnár Péter vállalkozót...
