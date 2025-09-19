Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT-székház?

Az Építsünk megint szépet múlt heti veszprémi posztja hatalmas érdeklődést váltott ki, ezért – ígéretükhöz híven – most egy másik ikonikus, de sajnos nagyon elhanyagolt épületet gondoltak újra: ezúttal az SZMT-székházat alakították át virtuálisan a belvárosra jellemző történelmi stílusban.

Az egykori SZMT-székház mai állapotában

Forrás: Építsünk megint szépet Facebook-oldal

Az SZMT-székház lehetséges „új ruhái”

A céljuk most is az volt, hogy bemutassák, miként lehet egy oda nem illő, felújításra váró épületet minimális ráfordítással harmóniába hozni a történelmi környezettel. Aranyszabályukat most is tartották: ha az utca egyik oldalán régi házak állnak, akkor a másik oldalon is hasonló stílusban képzelik el az épületet, hogy egységes maradjon az utcakép. Úgy gondolják, akkor végeztek jó munkát, ha a végeredmény harmonizál a szomszédos Kossuth Lajos Általános Iskola építészeti stílusával.