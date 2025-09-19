1 órája
Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT-székház?
A múlt héten megmutattuk, hogy az Építsünk megint szépet Facebook-oldal szerint, hogyan lehetne széppé varázsolni a Hotel Veszprémet. Most az egykori SZMT-székház került sorra.
Az Építsünk megint szépet múlt heti veszprémi posztja hatalmas érdeklődést váltott ki, ezért – ígéretükhöz híven – most egy másik ikonikus, de sajnos nagyon elhanyagolt épületet gondoltak újra: ezúttal az SZMT-székházat alakították át virtuálisan a belvárosra jellemző történelmi stílusban.
Az SZMT-székház lehetséges „új ruhái”
A céljuk most is az volt, hogy bemutassák, miként lehet egy oda nem illő, felújításra váró épületet minimális ráfordítással harmóniába hozni a történelmi környezettel. Aranyszabályukat most is tartották: ha az utca egyik oldalán régi házak állnak, akkor a másik oldalon is hasonló stílusban képzelik el az épületet, hogy egységes maradjon az utcakép. Úgy gondolják, akkor végeztek jó munkát, ha a végeredmény harmonizál a szomszédos Kossuth Lajos Általános Iskola építészeti stílusával.
Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT Székház?Fotók: Építsünk megint szépet Facebook-oldal
Most pedig ők is, mi is kíváncsiak vagyunk, hogy a veszprémiek szerint a mesterséges intelligencia segítségével alkotott visszafogottabb vagy merészebb elképzelések illenek inkább a városképbe.
A mesterséges intelligencia szerint ilyen lehetne a Hotel Veszprém