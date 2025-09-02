Egy kiirthatatlannak tűnő kórokozó fertőzi meg a Balaton-felvidéki szőlőket (+ galéria)

Paloznakon tájékoztatót tartott a betegséggel kapcsolatban Bakonyi Frigyes növényvédelmi szakértő és Csiszár Péter szőlész-borász a környék szőlőbirtokosainak, hogy ismertessék, hogyan lehet a kórokozó ellen védekezni.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti azáltal, hogy egy beteg tőkébe mélyeszti szúró-szívó szájszervét, majd egy másik szőlőtőkére száll és azt is megszúrja. A rovar egész életében magával fogja hordozni a kórokozót. Természetes predátora még nincsen, ezért ellene csak vegyszeres úton lehet védekezni. A megfertőződött szőlőtőkék gyógyítására jelenleg még nem áll rendelkezésre eljárás, ezért kizárólag a rovarpopuláció gyérítése az egyetlen megoldás a kórokozó ellen.

Hogyan védekezhetünk a szőlőket érintő betegség ellen?

A legyengült tőkék kevésbé ellenállóak a fitoplazmával szemben, ezért megfelelő kondícióba kell hozni a növényeket. Harmonikus tápanyagellátással lehet a növények kondícióját javítani, melynek eszközei a szerves trágyák, a műtrágyák és a permettrágyák. A metszési nyesedéket össze kell gyűjteni és elégetni, vagy venyigezúzást követően a talajba kell forgatni.

A tavaszi olajos lemosó permetezés mellett az évközi, réz- és kéntartalmú vegyszerek rendszeres használatával tovább gyéríthetjük a kabócapopuláció létszámát. A rovarölő szeres védekezést három alkalommal, a virágzást követően kell elvégezni. Az ültetvényeket rendszeresen, 10-14 naponta kell ellenőrizni, a gyanús tőkéket a talaj szintje alatt ki kell vágni.

A szőlőn kívül más táplálkozási növényei is vannak a kabócának, ezeket el kell távolítani az ültetvények környezetéből. Fontos azonban, hogy tenyészidőszakon kívül vágjuk ki ezeket a növényeket, különben a rovarok áttelepülnek a szőlőre.

A legfontosabb a szakértők szerint, hogy a termelők összefogjanak, fegyelmezett és összehangolt növényvédelmet alkalmazzanak, így visszaszorítva az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkék számát. Merjék jelezni, ha felhagyott ültetvényeket találnak, ugyanis a járvány terjedésének fő forrásai az elhagyatott vagy rovarölő szerrel nem kezelt ültetvények.