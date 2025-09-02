Szörny bukkant fel a Balaton lábszárközépig érő vizében (+ videó)

A kommentelők azonnal ráugrottak a témára. Volt, aki azt írta, Zamárdinál, más Balatonlellét vagy Balatonmáriafürdőt emlegette a szörny felbukkanásának helyszíneként. Akadtak persze vicceskedő hozzászólások is: „Ez csak egy jó nagy balatoni hekk!”, „Én csak a harcsapaprikást látom benne” – szórakoztak a felhasználók. Horgászatkedvelők is akadtak a kommentelők közt, akik nemtetszésüknek adtak hangot, az egyik így fakadt ki: „persze, mikor horgászás van, a csali közelébe sincs" vagy épp „mások hónapokig járnak milliós felszereléssel egy ilyen miatt”.

Szörny a Balatonban – Újabb cápát kaptak lencsevégre?

Forrás: Pergető Kalandok/TikTok

A poénok mellett persze jöttek a rémhírek is. Sokan megfogadták, hogy többet nem mennek be a Balatonba, mások egyenesen cápának nevezték a vízi óriást.

A valóság azonban ennél jóval egyszerűbb és kevésbé ijesztő: a videón egy óriásira nőtt harcsa látható. A legfontosabb leszögezni: a harcsa nem támad emberre. Bár szaporodási időszakban, ikráik védelmében kissé agresszívabbak lehetnek, az ember számára nem jelentenek veszélyt.

Az európai harcsa (Silurus glanis) Európa egyik legnagyobb édesvízi hala. Magyarország halfaunájának igazi óriása, hiszen kétméteresnél is nagyobbra nőhet, súlya pedig meghaladhatja a száz kilót. Nem véletlen, hogy a horgászok igazi trófeának tartják. Előfordul folyókban, tavakban, így természetesen a Balatonban is.

Testfelépítése különleges: nagy, lapított feje van, széles szája tele apró, tűhegyes fogakkal, és jellegzetes bajuszszálai segítik a tájékozódásban. Bőre pikkelytelen, színe pedig a tófenékhez alkalmazkodik: lehet fekete, szürke vagy sárgás árnyalatú is. Főként éjjel aktív, lesből támadó ragadozó, amely halakkal, rákokkal, kisebb kétéltűekkel, de akár vízimadarakkal is táplálkozik. Nyugat-Európában megfigyelték, hogy partra vetődve galambokat is zsákmányolt – igazi csúcsragadozó.

A harcsa az egyik legnépszerűbb halfaj Magyarországon, nemcsak mérete miatt, hanem azért is, mert húsa rendkívül ízletes, szálkamentes és zsírosabb állagú, így a magyar konyha egyik kedvence. Nem véletlen, hogy a balatoni éttermek étlapján is rendszeresen szerepel.