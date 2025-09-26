Vasárnap eldől Vastag Csaba sorsa a Sztárban Sztár All Starsban

A vasárnapi adásban ismét látványos produkciók és izgalmas pillanatok várják a nézőket. A forduló különösen fontos, hiszen ekkor áll össze a Sztárban Sztár All Stars legjobb 12 versenyzőjének mezőnye. A versenyzők két csoportban lépnek színpadra, és a zsűri pontjai mellett a nézők szavazatai döntenek arról, ki jut automatikusan a TOP12-be, míg a maradék négy vigaszágon kap még egy lehetőséget. Innen további két versenyző juthat tovább, két énekesnek viszont búcsúznia kell a színpadtól – írja a TV2.

Vastag Csaba vasárnap újabb szerepben lép színpadra a Sztárban Sztár All Starsban.

Forrás: Vastag Csaba/facebook

Sztárban Sztár: Vastag Csaba sorsa is eldől

Az egyik legtöbbet emlegetett versenyző Vastag Csaba, aki korábban Charlie bőrébe bújva aratott nagy sikert a közönség körében. Az előadása az adás legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott, és a zsűri is elismerően értékelte. Nem véletlen, hogy most kiemelt figyelem irányul rá: a TOP12-be kerüléshez ismét kiemelkedő teljesítményre lesz szüksége.

Kiket láthatunk vasárnap még ?

A színpadon Szandi, Péterffy Lili, Halastyák Fanni, Janicsák Veca, Horváth Tamás, Varga Viktor és Mészáros Árpád Zsolt lép fel, mindannyian ikonikus előadókat idéznek meg különleges átalakulásokban, amelyek garantáltan emlékezetesek lesznek.