Tehetségshow

54 perce

Vasárnap eldől Vastag Csaba sorsa a Sztárban Sztár All Starsban

A műsor újabb fordulója komoly izgalmakat tartogat a rajongók számára. A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában Vastag Csaba is színpadra lép, és eldől, bekerül-e a TOP12-es mezőnybe.

Balogh Rebeka

A vasárnapi adásban ismét látványos produkciók és izgalmas pillanatok várják a nézőket. A forduló különösen fontos, hiszen ekkor áll össze a Sztárban Sztár All Stars legjobb 12 versenyzőjének mezőnye. A versenyzők két csoportban lépnek színpadra, és a zsűri pontjai mellett a nézők szavazatai döntenek arról, ki jut automatikusan a TOP12-be, míg a maradék négy vigaszágon kap még egy lehetőséget. Innen további két versenyző juthat tovább, két énekesnek viszont búcsúznia kell a színpadtól – írja a TV2.

Vastag Csaba vasárnap újabb szerepben lép színpadra a Sztárban Sztár All Starsban. Forrás: Vastag Csaba/facebook
Vastag Csaba vasárnap újabb szerepben lép színpadra a Sztárban Sztár All Starsban.
Forrás: Vastag Csaba/facebook

Sztárban Sztár: Vastag Csaba sorsa is eldől

Az egyik legtöbbet emlegetett versenyző Vastag Csaba, aki korábban Charlie bőrébe bújva aratott nagy sikert a közönség körében. Az előadása az adás legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott, és a zsűri is elismerően értékelte. Nem véletlen, hogy most kiemelt figyelem irányul rá: a TOP12-be kerüléshez ismét kiemelkedő teljesítményre lesz szüksége.

Kiket láthatunk vasárnap még ?

A színpadon Szandi, Péterffy Lili, Halastyák Fanni, Janicsák Veca, Horváth Tamás, Varga Viktor és Mészáros Árpád Zsolt lép fel, mindannyian ikonikus előadókat idéznek meg különleges átalakulásokban, amelyek garantáltan emlékezetesek lesznek.

Az Ázsia expressz műsorában is emlékezetes pillanatokat hozott

Az előző cikkünkben említettük,Vastag Csaba nemcsak a Sztárban Sztár All Stars színpadán szerepel, hanem az Ázsia Expressz kaland-realityben is. Feleségével, Domján Evelinnel együtt érkeztek, és kiesésük megható pillanatokat hozott: könnyek között köszönték meg az élményt a nézőknek. Csaba hangsúlyozta, hogy a műsor megtanította értékelni a család, a barátok és a közösség erejét, érzéseit pedig az Instagramon is megosztotta a rajongókkal. Ez az élmény most a Sztárban Sztár All Stars színpadán is visszaköszönhet, ahol új produkciójával bizonyíthat.

Az este végére eldől, kik folytathatják a küzdelmet, és kiknek ér véget a verseny, így a forduló nemcsak szórakoztató, hanem sorsfordító is a fellépők számára.

 

