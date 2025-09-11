Szentkirályszabadja 90 éves lakóját köszöntötték

Tuba Sándorné, Rózsika néni, a nagyon jó szellemi képességeknek örvendő ünnepelt, szívesen mesélt életéről. Kerek születésnapját szerető családi körben ünnepelte. 2 lánya, 3 unokája és 3 dédunokája félti, óvja mindentől.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Rózsika nénit Pál-Gyarmati Katalin

Fotó: Pál-Gyarmati Katalin

Rózsika néni 1935. 09. 10-én született Balatonkenesén. Büszkén mesélt Pál-Gyarmati Katalinnak arról, hogy egy munkahelye volt egész életében. Fűzfőgyártelepen, a Nitrokémiánál dolgozott, s 40 év után onnan ment nyugdíjba. A mai napig is még szokott főzni, újságot olvasni, de a legfontosabb, hogy a tévében megnézhesse a kedvenc sorozatait. Ezért képes akár éjszaka is fent maradni, nehogy lemaradjon a műsorról. Már csak a házban sétálgat, de így sem unatkozik. Mindig elfoglalja magát.

Az önkormányzat nevében Pál-Gyarmati Katalin további jó egészséget és sok-sok örömöt kívánt Rózsika néninek.