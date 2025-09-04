szeptember 4., csütörtök

1 órája

A szülőszelídítő program erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, B. Kiss Eszter mentálhigiénés szakember válaszol

Gyász, válás, kamaszkori konfliktusok, szülés utáni nehézségek – ezekkel a helyzetekkel találkozik nap mint nap B. Kiss Eszter. Pápán és online is segíti a hozzá fordulókat, mai podcastunkban a fiatalok nevelésének legfontosabb kihívásairól beszélgettünk vele.

Csizi Péter

A Semmelweis Egyetemen végzett mentálhigiénés szakember, B. Kiss Eszter vezeti az Égre Nyíló Mentálhigiénés Műhelyt, amely Pápán személyesen, valamint online formában is segíti a hozzá fordulókat. A szakembert leggyakrabban olyan élethelyzetekben keresik meg, mint a gyász feldolgozása, a párkapcsolati krízisek, a válás, a szülés utáni nehézségek vagy az egyedülálló szülők mindennapi terhei, ennek hatására indította szülőszelídítő néven legújabb programját. A lelki küzdelmek között a túlsúlyproblémák és az evészavarok is előkelő helyen szerepelnek. Podcastunkban arról mesélt, hogyan lehet párbeszédet teremteni a szülők és kamaszok között, és milyen módszerek segítenek a gyerekek lelki egészségének megőrzésében.

„Az életfordulókban kísérni kell az embereket" – Szülőszelídítő program és mentálhigiénés műhely B. Kiss Eszterrel
„Az életfordulókban kísérni kell az embereket” – Szülőszelídítő program és mentálhigiénés műhely B. Kiss Eszterrel
Kép: egrenyilo.hu

A „Szülőszelídítő” segít felismerni, hogy a fiatalok viselkedése mögött gyakran segítségkérés rejlik

Külön figyelmet kap a kamaszok és szüleik közötti konfliktusok kezelése, hiszen a serdülőkor gyakran a legtöbb feszültséget hozza a családok életébe. Ennek segítésére indította el Eszter a Szülőszelídítő programot, amely a párbeszédre és a kölcsönös megértésre tanítja a szülőket és gyermekeiket. Mint mondja: „Az emberi történetek mindig mások, de közös bennük, hogy mindannyian szeretnénk biztonságban érezni magunkat, és megtalálni a belső erőforrásainkat.”

A fiatalok előtt álló kihívások a szülők kihívása is

Podcast-beszélgetésünkben a fiatalok nevelésének legfontosabb kérdéseit jártuk körül. Szóba került az iskolai agresszió kezelése, a tanulási nehézségek és a figyelemzavarok növekvő előfordulása, valamint az új módszerek, amelyek az iskolában segítik a gyerekek mentális egészségének megőrzését. Eszter hangsúlyozta: kulcsfontosságú, hogy a szülők és a pedagógusok időben felismerjék a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy egy gyermek segítségre szorul.

A közösségi média hatása gyermekeinkre mindig aktuális téma

A műsorban arról is beszélt, hogyan változott az utóbbi években a fiatalok viselkedése és lelkiállapota, valamint milyen erős hatást gyakorol a közösségi média a gyerekek önértékelésére és kapcsolataira. A szakember szerint ezek a tényezők együttesen alakítják a mai családok életét, ezért a mentálhigiénés kísérés minden eddiginél fontosabb.

Ha segítséget kérne, a következő linken érheti el Kiss Esztert: https://www.egrenyilo.hu/, illetve Facebook oldalán.

 

