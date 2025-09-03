Szupermenza az ajkai diákoknak

Tizenöt évre szóló koncessziós szerződést írt alá szeptember másodikán a Hungast cégcsoporthoz tartozó Bakony Gaszt Zrt.-vel a város önkormányzata a felújított Építők étteremben, ahol a menzások egy része is ebédel.

Schwartz Béla és Herczeg Csaba key account igazgató írta alá a szerződést

Fotó: Tisler Anna

Enyedi Csaba, a gazdasági társaság kommunikációs igazgatója az aláíráskor tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szupermenzával a megváltozott étkezési szokásokhoz alkalmazkodnak. A mai igényeknek már nem felel meg az évtizedekkel ezelőtt kialakított menza, amelyben a gyerekek tálcán kapják meg az ételt. A cég külföldön is tanulmányozta a közétkeztetést, és a Svédországban tapasztaltak nyerték el leginkább a tetszésüket. A leves mellett két főételt kínáltak, mellé zöldséget és gyümölcsöt is. Tesztelték itthon is ezt a formát, és azt tapasztalták, hogy mindenki tetszését elnyerte, hogy szabadon választhattak bármiből, mennyiségi megkötés nélkül. A kérés csupán az, hogy ne hagyjanak maradékot a tányéron, annyit szedjenek, amennyit elfogyasztanak. Ajkán háromféle ételből választhatnak. A rendszert novembertől vezetik be fokozatosan, januártól pedig mindenütt így étkezhetnek a diákok.

Schwartz Béla polgármester elmondta, ez egy korszerű és egészséges táplálkozási forma. Reményét fejezte ki, hogy minden igénybevevő elégedett lesz.

Jáger László címzetes főjegyző hozzátette, hogy az önkormányzat feladatkörébe tartozó közétkeztetési szolgáltatás ellátását koncessziós szerződés keretében kívánják ellátni. A képviselő-testület döntése alapján a közbeszerzési pályázatot írtak ki, amelynek nyertese a veszprémi székhelyű Bakony Gaszt Zrt lett. A nyertes felé jelentős beruházási követelményt támasztottak. Az intézkedéstől számottevő minőségjavulást várnak.