Iskolai étkezés

Balatonfüreden is indul a szupermenza, a gyerekeknek mostantól élmény lesz az étkezés (galéria)

Címkék#szupermenza#Dr Bóka István#Református Általános Iskola#Balatonfüred#ételmaradék#gyermek#diák

Balatonfüreden is korszakváltás jön a menzán: szeptembertől három általános iskolában teljesen megújul az étkeztetés. Az új rendszer, a szupermenza minden eddiginél szabadabb választási lehetőséget ad a diákoknak.

Balogh Rebeka

Balatonfüreden szeptember 9-én délelőtt átadták a város új szupermenza éttermét. Az eseménynek a Balatonfüredi Református Iskola konyhája adott otthont, ahol a beruházás részeként nemcsak a konyhát, hanem az étkezőt és a kiszolgálóteret is megújították, hogy a gyerekek modern környezetben fogyaszthassák el az ebédet.

Szupermenza – Balatonfüreden is élmény lesz az ebéd Fotó: Nagy Lajos/Napló
Szupermenza – Balatonfüreden is élmény lesz az ebéd
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szupermenza az iskolákban

A város három iskolájában új korszak kezdődött a közétkeztetésben. A szabadszedéses rendszer lehetővé teszi, hogy a gyerekek többféle ételből válasszanak, friss zöldségek és gyümölcsök közül állítsák össze a tányérjukat, és akár többször is kérjenek. A menza ételek így nemcsak változatosabbak lettek, hanem az adagok is jobban igazodnak az igényekhez, ami jelentősen csökkenti az ételmaradék mennyiségét.

Ünnepélyes átadó: egészségesebben, korszerűbben, választási lehetőséggel

Az ünnepségen Enyedi Csaba, a Hungast csoport kommunikációs igazgatója, Dr. Bóka István polgármester, Rojtos Norbert iskolaigazgató és Kontrát Károly országgyűlési képviselő is hangsúlyozták: a Hungast szupermenza a gyermek étkeztetés adagok korszerűsítésével egyszerre segíti az egészséges táplálkozási szokások kialakítását és önállóságra neveli a diákokat. A szabad választás önállóságot ad, csökkenti a pazarlást és szívesebbé teszi az iskolai menzát.

Balatonfüreden is indul a szupermenza

Fotók: Nagy Lajos/Napló

190 milliós fejlesztés, közös összefogás

Dr. Bóka István polgármester elmondta, hogy a beruházás teljes értéke 190 millió forint. Ebből 80 millió forintot a Bakonygaszt Kft. biztosított, míg a fennmaradó 110 millió forint más forrásokból származik. Ennek része egy 25 millió forintos eszközbeszerzés, amelyet közbeszerzés útján valósítanak meg, a maradék 85 millió forintot pedig a balatonfüredi önkormányzat állta a saját költségvetéséből.

Modern és barátságos környezet

 A felújított étkezőkben a korszerű technológia mellett a dekoráció is megújult, így a napi menza menü nemcsak egészségesebb, hanem otthonos környezetben kerül az asztalokra. Az új rendszer hosszú távon nemcsak gasztronómiai előrelépést jelent, hanem közösségformáló erőt is: a gyerekek szívesebben járnak iskolába, és tartósan egészségesebb étkezési szokásokat alakíthatnak ki.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
