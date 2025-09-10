30 perce
Balatonfüreden is indul a szupermenza, a gyerekeknek mostantól élmény lesz az étkezés (galéria)
Balatonfüreden is korszakváltás jön a menzán: szeptembertől három általános iskolában teljesen megújul az étkeztetés. Az új rendszer, a szupermenza minden eddiginél szabadabb választási lehetőséget ad a diákoknak.
Balatonfüreden szeptember 9-én délelőtt átadták a város új szupermenza éttermét. Az eseménynek a Balatonfüredi Református Iskola konyhája adott otthont, ahol a beruházás részeként nemcsak a konyhát, hanem az étkezőt és a kiszolgálóteret is megújították, hogy a gyerekek modern környezetben fogyaszthassák el az ebédet.
Szupermenza az iskolákban
A város három iskolájában új korszak kezdődött a közétkeztetésben. A szabadszedéses rendszer lehetővé teszi, hogy a gyerekek többféle ételből válasszanak, friss zöldségek és gyümölcsök közül állítsák össze a tányérjukat, és akár többször is kérjenek. A menza ételek így nemcsak változatosabbak lettek, hanem az adagok is jobban igazodnak az igényekhez, ami jelentősen csökkenti az ételmaradék mennyiségét.
Ünnepélyes átadó: egészségesebben, korszerűbben, választási lehetőséggel
Az ünnepségen Enyedi Csaba, a Hungast csoport kommunikációs igazgatója, Dr. Bóka István polgármester, Rojtos Norbert iskolaigazgató és Kontrát Károly országgyűlési képviselő is hangsúlyozták: a Hungast szupermenza a gyermek étkeztetés adagok korszerűsítésével egyszerre segíti az egészséges táplálkozási szokások kialakítását és önállóságra neveli a diákokat. A szabad választás önállóságot ad, csökkenti a pazarlást és szívesebbé teszi az iskolai menzát.
190 milliós fejlesztés, közös összefogás
Dr. Bóka István polgármester elmondta, hogy a beruházás teljes értéke 190 millió forint. Ebből 80 millió forintot a Bakonygaszt Kft. biztosított, míg a fennmaradó 110 millió forint más forrásokból származik. Ennek része egy 25 millió forintos eszközbeszerzés, amelyet közbeszerzés útján valósítanak meg, a maradék 85 millió forintot pedig a balatonfüredi önkormányzat állta a saját költségvetéséből.
Modern és barátságos környezet
A felújított étkezőkben a korszerű technológia mellett a dekoráció is megújult, így a napi menza menü nemcsak egészségesebb, hanem otthonos környezetben kerül az asztalokra. Az új rendszer hosszú távon nemcsak gasztronómiai előrelépést jelent, hanem közösségformáló erőt is: a gyerekek szívesebben járnak iskolába, és tartósan egészségesebb étkezési szokásokat alakíthatnak ki.
