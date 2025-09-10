Balatonfüreden is indul a szupermenza, a gyerekeknek mostantól élmény lesz az étkezés (galéria)

Balatonfüreden szeptember 9-én délelőtt átadták a város új szupermenza éttermét. Az eseménynek a Balatonfüredi Református Iskola konyhája adott otthont, ahol a beruházás részeként nemcsak a konyhát, hanem az étkezőt és a kiszolgálóteret is megújították, hogy a gyerekek modern környezetben fogyaszthassák el az ebédet.

Szupermenza – Balatonfüreden is élmény lesz az ebéd

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szupermenza az iskolákban

A város három iskolájában új korszak kezdődött a közétkeztetésben. A szabadszedéses rendszer lehetővé teszi, hogy a gyerekek többféle ételből válasszanak, friss zöldségek és gyümölcsök közül állítsák össze a tányérjukat, és akár többször is kérjenek. A menza ételek így nemcsak változatosabbak lettek, hanem az adagok is jobban igazodnak az igényekhez, ami jelentősen csökkenti az ételmaradék mennyiségét.

Ünnepélyes átadó: egészségesebben, korszerűbben, választási lehetőséggel

Az ünnepségen Enyedi Csaba, a Hungast csoport kommunikációs igazgatója, Dr. Bóka István polgármester, Rojtos Norbert iskolaigazgató és Kontrát Károly országgyűlési képviselő is hangsúlyozták: a Hungast szupermenza a gyermek étkeztetés adagok korszerűsítésével egyszerre segíti az egészséges táplálkozási szokások kialakítását és önállóságra neveli a diákokat. A szabad választás önállóságot ad, csökkenti a pazarlást és szívesebbé teszi az iskolai menzát.