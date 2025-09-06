Amikor a fürtök éretté válnak

Lassan megérkezik a szüreti időszak, és a Balaton-felvidék szőlőültetvényein egyre érettebbek a fürtök. A domboldalakon már érezni a nyár utolsó melegét, miközben a szüret közeledtével a természet a maga ritmusában készül az őszi átalakulásra. Ez az időszak nemcsak a borászoknak jelent fontos feladatot: a szőlő leszedése egyben a hagyományok és a közösségi élet ünnepe is, ahol a helyiek és a látogatók együtt élhetik át a termés örömét.

A helyiek már készülnek, hiszen a szüret a Balaton-felvidéken hagyományokkal teli időszak

Fotó: Fortepan

Közeleg a balatoni szüret ideje

Közben érdemes elgondolkodni azon is, mennyire kiszámíthatatlan az időjárás, a természet, és mennyi türelem és figyelem kell ahhoz, hogy a gyümölcsből végül ízletes bor legyen. A szüret során a friss must illata, a ropogó szőlőszemek és a munka ritmusa egyszerre emlékeztet minket arra, hogy az évszakok változnak, a természet pedig mindig visszatérő körforgásban működik. A szüreti időszak nemcsak a bor miatt izgalmas, hanem azért is, mert rávilágít: a legapróbb részletek is fontosak ahhoz, hogy a végeredmény valóban értékes legyen.