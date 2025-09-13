szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Időszakos torlódás

16 perce

Forgalomkorlátozás a szüreti felvonulás idején

Címkék#kisbusz#Füredi út#Badacsonytomaj

Vasárnap délelőtt lezárásokra kell számítani Badacsonytomajon és a 71-es úton. A hagyományos szüreti felvonulás miatt több útszakaszt ideiglenesen lezárnak.

Seres Elizabeth

Vasárnap délelőtt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani Badacsonytomajon és a 71-es úton. A lezárásra a szüreti felvonulás miatt kerül sor, amely 10.00 és 12.30 között érinti az említett útszakaszt a Kert utcától a badacsonyi központig.

Vasárnap a város utcáit a szüret felvonulása miatt ideiglenes útlezárások töltik meg Fotó: GoggleMaps
Vasárnap a város utcáin a szüreti felvonulás miatt ideiglenes útlezárások lesznek 
Fotó: GoggleMaps 

A szüreti felvonulás miatt útzárra lehet számítani 

A közlekedők számára a szervezők kijelölték a terelőútvonalat: a forgalom a Füredi út–Kisörsi út–Fő út–Római út–Muskotály utca irányába lesz elterelve. Az érintett szakaszon közlekedőknek érdemes előre tervezniük, és a megszokottnál hosszabb menetidővel számolniuk.

Fontos változás, hogy a Badacsony–Budapest (BaBu) kisbusz menetrendje is módosul vasárnap: a járat 16 órától kezdődően közlekedik. A szervezők arra kérik az autósokat, hogy a délelőtti órákban ne használják a Badacsonytomaj Városi Strand melletti parkolókat, mert a felvonulás zavartalan lebonyolítása érdekében erre a területre is korlátozás vonatkozik.

A szüreti mulatság a helyiek és a turisták számára mindig látványos esemény, ám a biztonság érdekében a forgalomkorlátozás elengedhetetlen. A szervezők mindenkit türelemre és együttműködésre kérnek, hogy a rendezvény gond nélkül és balesetmentesen valósulhasson meg.

 

