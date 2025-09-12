Hagyomány és zene: ma kezdődik a Badacsonyi Szüret

Szeptember 12–14. között Badacsonytomaj és környéke ismét pezsgő szüreti programokkal várja az érdeklődőket. Vidékünk egyik legszebb hagyományai közé tartozik a szüreti mulatság, a Badacsonyi Szüret, amely idén 61. alkalommal kerül megrendezésre, ötvözve a kulturális értékeket, a közösségi élményt és a helyi borászatok gazdag kínálatát.

A badacsonyi szüret ma is híres, de kevesen emlékeznek már rá, hogy milyen volt évtizedekkel ezelőtt

Fotó: Szabó Csongor/Fortepan

Badacsonytomaj ma ünnepli a szüreti hagyományt

A háromnapos fesztivál programjai minden korosztály számára tartogatnak érdekes és szórakoztató programokat. Szeptember 12-én, pénteken a Badacsony Parkban Hajdú Klára és Szakonyi Milán duója lép fel 18 órakor, majd 20 órától a Hello Kids szórakoztatja a családokat.

Szeptember 13-án, szombaton a Fanyűvő Játékpark 14–19 óráig várja a gyerekeket, 16 órakor a Kiskalász Gyerekzenekar lép fel, 17:30-kor Mária Magyarová Plseková orgonaművész és Simic Aleksander gordonkaművész koncertjét hallgathatják az érdeklődők a Szent Imre Templomban. 18:30-kor következik az ünnepélyes megnyitó a Badacsony Parkban, majd 19 órától a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes mutatja be műsorát, a napot pedig 21 órától Dj Rádai zárja.

A fesztivál csúcspontja a szüreti felvonulás, amely szeptember 14-én, vasárnap 10 órakor indul Badacsonytomajtól Badacsonyba a lezárt 71-es főúton. A menetet követően 11 órakor a Brass Dance zenekar fúvós műsora színesíti a napot a Vasúti átjárónál. Délután 13 órakor a Badacsony Parkban kezdődik a Szüreti Gálaműsor, 16 órakor Horányi Juli és Horváth Márk előadásában a Magyar dívák hangversenyét hallhatják a látogatók, majd 17:30-kor Bereczki Zoltán akusztikus koncertjével zárul a nap programja.

A Badacsonyi Szüret nem csupán a hagyományok ünnepléséről szól, hanem a közösség összetartásáról és a helyi szőlőművelő, bortermelő emberek tiszteletéről is. Érdemes ellátogatni, részt venni a felvonuláson, megkóstolni a friss mustot és a helyi finomságokat, és együtt ünnepelni az idei termést a régió gazdag kulturális világával.