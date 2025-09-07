szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlészet

49 perce

Fokozott hatósági ellenőrzések lesznek a szüret időszakában

Címkék#körülmény#Nébih#borászati#szüret időszak

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal idén is kiemelt figyelmet fordít a borászati ágazat ellenőrzésére. A hatóság szakemberei különösen a szüret időszakában vizsgálják a szabályos és átlátható folyamatokat.

Veol.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén is átfogó, országos ellenőrzés sorozatot indított a borászati ágazatban. A hatóság szakemberei kiemelten vizsgálják a borászati termékeket előállító üzemeket és a szőlőfelvásárlókat, hiszen a szüret időszakában kiemelt jelentősége van annak, hogy minden folyamat szabályosan és átláthatóan történjen. A hatósági akció célja többek között annak biztosítása, hogy a borelőállítás első lépéseként zajló szüret során pontosan rögzítsék a betakarított szőlő mennyiségét és mustfokát, ezzel is elősegítve a tisztességes piaci működést és a fogyasztói bizalom megőrzését – írja a nebih.hu.

A hatóság kiemelt ellenőrzéseket végez a szüret idején, hogy biztosítsa a szabályos feldolgozást. Forrás: vgasztronomia/szolo-szuret-bor/
A hatóság kiemelt ellenőrzéseket végez a szüret idején, hogy biztosítsa a szabályos feldolgozást
Forrás: vgasztronomia/szolo-szuret-bor/

Fokozott ellenőrzés a szüret idején

A szőlőfeldolgozás ellenőrzésével a hatóság olyan pontos és hiteles adatokhoz jut, amelyek később alapvető segítséget nyújtanak a borok eredetének ellenőrzésében. Az ellenőrzések során helyben végzett vizsgálatok eredményeiből egy részletes adatbázis készül, amely évjárat, termőhely és szőlőfajta szerint nyújt támpontot a minőségbiztosításhoz és az eredetvédelemhez. Így a szőlő betakarításától egészen a palackozott bor forgalmazásáig biztosítható a hatósági kontroll.

 A Nébih emellett 55 helyszínen autentikus szőlőmintát is gyűjt, amelyekből ellenőrzött körülmények között elkészítik a 2025-ös évjárat úgynevezett referenciaborait. Ezek részletes vizsgálati adatai – például stabil izotópértékei a későbbi szúrópróbaszerű ellenőrzések során szolgálnak majd összehasonlítási alapként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu