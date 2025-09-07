Fokozott hatósági ellenőrzések lesznek a szüret időszakában

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén is átfogó, országos ellenőrzés sorozatot indított a borászati ágazatban. A hatóság szakemberei kiemelten vizsgálják a borászati termékeket előállító üzemeket és a szőlőfelvásárlókat, hiszen a szüret időszakában kiemelt jelentősége van annak, hogy minden folyamat szabályosan és átláthatóan történjen. A hatósági akció célja többek között annak biztosítása, hogy a borelőállítás első lépéseként zajló szüret során pontosan rögzítsék a betakarított szőlő mennyiségét és mustfokát, ezzel is elősegítve a tisztességes piaci működést és a fogyasztói bizalom megőrzését – írja a nebih.hu.

A hatóság kiemelt ellenőrzéseket végez a szüret idején, hogy biztosítsa a szabályos feldolgozást

Fokozott ellenőrzés a szüret idején

A szőlőfeldolgozás ellenőrzésével a hatóság olyan pontos és hiteles adatokhoz jut, amelyek később alapvető segítséget nyújtanak a borok eredetének ellenőrzésében. Az ellenőrzések során helyben végzett vizsgálatok eredményeiből egy részletes adatbázis készül, amely évjárat, termőhely és szőlőfajta szerint nyújt támpontot a minőségbiztosításhoz és az eredetvédelemhez. Így a szőlő betakarításától egészen a palackozott bor forgalmazásáig biztosítható a hatósági kontroll.

A Nébih emellett 55 helyszínen autentikus szőlőmintát is gyűjt, amelyekből ellenőrzött körülmények között elkészítik a 2025-ös évjárat úgynevezett referenciaborait. Ezek részletes vizsgálati adatai – például stabil izotópértékei a későbbi szúrópróbaszerű ellenőrzések során szolgálnak majd összehasonlítási alapként.