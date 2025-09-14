2 órája
Ünnepi hangulatban folytatódik a szüreti hétvége Badacsonytomajon (galéria)
Megkezdődött a badacsonytomaji programsorozat, amely a helyiek és a látogatók közös ünnepe. A szüret most is a borvidék életének legfontosabb pillanatait hozza el.
Badacsonytomajon pénteken kezdetét vette a szüreti hétvége, a hivatalos megnyitóra azonban szombaton került sor. A borvidék központja ilyenkor megtelik élettel, hiszen a szüret nem csupán a termésről szól, hanem a barátságokról, a közös élményekről és a több száz éves hagyományok ápolásáról is. A Badacsony lejtőin évszázadok óta folyik a szőlőművelés, ami összeköti a múltat a jelennel.
Folytatódik Badacsonyban a szüret
A programsorozatot Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg, aki kiemelte: a szőlő és a bor a térség évezredes kultúrájának alapja. „Míg a borfesztivál az előző év terméséről szól, addig a szüreti felvonulás már az idei gyümölcs ünnepe. Badacsony szőlő és bor nélkül nem létezhet, és ez az a hagyomány, ami közösséget, művészetet és emberi kapcsolatokat teremt” – hangsúlyozta a miniszter.
Ünnepi hangulatban folytatódik a szüreti hétvége BadacsonytomajonFotók: Nagy Lajos/Napló
A város polgármestere, Hartai Béla szintén köszöntötte a vendégeket, emlékeztetve arra, hogy a tavaly jubiláló, 60. szüreti felvonulást idén a 61. követi, melynek különlegességét a badacsonyi kéknyelű mint hungarikum adja: „Ez lesz az első olyan szüreti rendezvényünk, ahol hungarikum zászló alatt vonulunk végig. A szüret minden évben ünnep, amikor a múlt és a jövő találkozik a szőlőművelés hagyományában.”
Az ünnepi hangulatot szombaton egész nap programok és kulturális műsorok színesítették. A hétvége csúcspontja vasárnap délelőtt érkezik el, amikor a település utcáin népviseletbe öltözött csoportok, feldíszített kocsik és borosgazdák vonulnak végig, látványos, zenés felvonulással köszöntve az őszt és az új termést.
A szüreti hétvége Badacsonytomajon minden esztendőben arról szól, hogy a helyiek és az idelátogatók együtt ünnepeljék a természet bőségét, a borvidék hagyományait és a közösség összetartó erejét. Aki ellátogat a hétvégi rendezvényre, nemcsak finom borokkal és ételekkel találkozhat, hanem egy olyan élménnyel is, amely évről évre megmutatja, mit jelent a Balaton-felvidék szívében élni és ünnepelni.
