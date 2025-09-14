Ünnepi hangulatban folytatódik a szüreti hétvége Badacsonytomajon (galéria)

A város polgármestere, Hartai Béla szintén köszöntötte a vendégeket, emlékeztetve arra, hogy a tavaly jubiláló, 60. szüreti felvonulást idén a 61. követi, melynek különlegességét a badacsonyi kéknyelű mint hungarikum adja: „Ez lesz az első olyan szüreti rendezvényünk, ahol hungarikum zászló alatt vonulunk végig. A szüret minden évben ünnep, amikor a múlt és a jövő találkozik a szőlőművelés hagyományában.”

Az ünnepi hangulatot szombaton egész nap programok és kulturális műsorok színesítették. A hétvége csúcspontja vasárnap délelőtt érkezik el, amikor a település utcáin népviseletbe öltözött csoportok, feldíszített kocsik és borosgazdák vonulnak végig, látványos, zenés felvonulással köszöntve az őszt és az új termést.

A szüreti hétvége Badacsonytomajon minden esztendőben arról szól, hogy a helyiek és az idelátogatók együtt ünnepeljék a természet bőségét, a borvidék hagyományait és a közösség összetartó erejét. Aki ellátogat a hétvégi rendezvényre, nemcsak finom borokkal és ételekkel találkozhat, hanem egy olyan élménnyel is, amely évről évre megmutatja, mit jelent a Balaton-felvidék szívében élni és ünnepelni.