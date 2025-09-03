szeptember 3., szerda

Szőlőmunka

Szőlőszüret gyorsan és hatékonyan – Mutatjuk a módszert (galéria + videó)

Már javában tart a szőlőszüret a Balatonnál. Csiszár Péter szőlész-borász bepillantást engedett saját birtokának szüretelésébe, ahol egy kombájn segítségével gyorsabb és egyszerűbb a betakarítás.

Szilas Lilla

Csiszár Péter elmondása alapján nincs kellő számú munkaerő, drágább és lassabb is a kézi szüretelés, emiatt sokan választják a gépi betakarítást. A szüretelőgép a támberendezést és a tőkéket is rázza, mivel vibrációs pálcákkal van ellátva. A pálcák nagy rezgésszámmal megrázzák a támberendezést és a tőkéket, így a bogyók lepotyognak a kocsányról.

A szüretelőgépekkel gyorsabb és egyszerűbb a betakarítás
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A szüretelőgépek előnyei

A gép alján szilikonból készült kanalas felhordók helyezkednek el, amik a bogyókat a gép puttonyába szállítják. Eközben a nagy teljesítményű ventilátorok kifújják a leveleket közülük. A szőlő egy nagyon erős mágnes mellett is elhalad, ami az estlegesen belekerült fémhulladékot – drótdarabokat, szögeket – magához rántja. A gép tetején, ahová a szőlő érkezik, van egy válogatóasztal, ami a vessző- és kéregdarabokat kiválogatja a szemek közül. Így a konténerbe már csak a tiszta szőlő és annak leve kerül. A korszerű gépek már szinte csak sérülésmentes bogyókat szüretelnek. A beteg vagy nem beérett bogyók fennmaradnak a tőkén, nem esnek le a rázás hatására.

A gépeket naponta el kell mosni, különben elkezd erjedni a benne maradt szőlő, ami a következő napi szüretet megfertőzi. Saválló és szilikon belül minden, kivéve a vasból készült rögzítőcsavarok.

A kombájn Csiszár Péter birtokán egy sor (240 méter) szőlőt kevesebb mint öt perc alatt szüretelt le. Eközben a vesszőket nem sértette meg, csak a levelek sérültek meg egy-két helyen. A most szüretelt parcellán a termés mennyisége a tavalyihoz képest 50%-al kevesebb az aszályos időjárás miatt.

Szüretelőgépeket – Csiszár Péter elmondása szerint – már az 1980-as években is alkalmaztak, ezek még durvább munkát végeztek, mert az akkori technika csak arra volt képes, de az alföldi borvidékeken már ekkor is használtak kombájnokat a nagyobb gazdaságokban. Abban az időben Magyarországon közel 200 ezer hektár szőlőterület volt, ami mára 55 ezer hektár környékére csökkent. Akkoriban a szüreti munkákban a diákok és a katonák is segítettek.

Szőlőszüret gyorsan és hatékonyan – Mutatjuk a módszert

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

 

