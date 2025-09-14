2 órája
Színes forgatag és hagyomány: szüreti felvonulás Badacsonyban (galéria + videó)
A Balaton-felvidék egyik legnagyobb őszi eseményét tartották vasárnap Badacsonytomajon. A szüret ünnepe zenés menetben, népviseletben és feldíszített kocsikkal elevenedett meg a város utcáin.
Badacsonytomaj ismét a közösség és a hagyomány ünnepévé vált a hétvégén. Pénteken kezdődött el a szüreti rendezvénysorozat, amely szombaton a hivatalos megnyitóval folytatódott, vasárnap délelőtt pedig a szüreti felvonulás koronázta meg a háromnapos eseményt. A jubileumot tavaly ünnepelte a település, így az idei menet már 61. alkalommal idézte meg a vidék gazdag múltját és összetartó közösségi életét.
A szüret üzenete és jelentősége
Az idei 61. felvonulás jelképes üzenetét a badacsonyi kéknyelű mint hungarikum adta. A szőlőhegyekhez kötődő több száz éves szokások nemcsak a termésről szólnak, hanem a közösség összetartásáról, barátságokról és a vidék identitásáról is.
Vasárnap 10 órakor indult el a látványos menet: feldíszített kocsik, népviseletbe öltözött csoportok és a borosgazdák vonultak végig a település utcáin, zenével és tánccal köszöntve az őszt és az új szüretet.
A napsütésben ragyogó forgatag sok érdeklődőt vonzott, akik együtt ünnepelhették a Badacsonyi borvidék gazdagságát és a hagyomány folytonosságát.
