Egy kis közösség nagy napja

Vidám szüreti felvonulás és közösségi ünnep Tapolcafőn

Szeptember első hétvégéjén ismét megtelt élettel Tapolcafő. A Kertbarát Kör szervezésében megrendezett szüreti felvonulás és a hozzá kapcsolódó Forrás Nap igazi közösségi élményt nyújtott a falu lakóinak és a vendégeknek.

Haraszti Gábor

A nap reggel 7 órakor indult a szüreti toborzóval, amikor a dobszó és a vidám köszöntők hangja ébresztette a falut. A szüreti felvonulás előtti percekben a kapuk előtt sokan mosolyogva, pálinkás pohárral vagy süteménnyel fogadták a menetet. 

Szüreti felvonulás és Forrás napja Tapolcafőn
A szüreti felvonulás alkalmára a mezőgazdasági gépeket ünnepi díszbe öltöztették
Fotó: Haraszti Gábor

A szüreti felvonulás a településrész ünnepe volt

Pontban 10 órakor elindult a zenés-táncos felvonulás a Döbrés szőlőhegyről: feldíszített autók, traktorok, hintók és quadosok haladtak végig a falun, miközben a Forrás Népdalkör énekelt, a Táncoló Nagyik pedig táncukkal csaltak tapsot a közönség soraiból. A kétórás menet végül a játszótérre érkezett, ahol folytatódott az ünneplés.

A tapolcafői nagyik a platón vidáman táncoltak
Fotó: Haraszti Gábor

A délután a Tapolca-Forrás Tanösvényen zajlott, ahol a Forrás Nap programjai várták a résztvevőket. Az elnöki köszöntő után a Forrás Népdalkör citerakísérettel idézte meg a magyar népzene hangulatát, majd a Táncoló Nagyik fergeteges előadása szórakoztatta a közönséget. Nagy sikert aratott a „Duett varázs” műsora is: a tapolcafői származású énekesnő, Bukovics Szabina párjával együtt lépett színpadra, produkciójuk hatalmas tapsvihart váltott ki.

Minden korosztály kivette részét az ünnepből
Fotó: Haraszti Gábor

A gyerekekre is gondoltak a szervezők: szerencsekerék, ügyességi játékok és halászós móka várta őket az Örvény-tónál. Különleges színfoltot jelentett a rajzpályázat kiállítása, amelyen a közönség szavazhatott kedvenc alkotására. A közönségdíjat Bukovics Szabina adta át: a „Forrás tanösvény” című rajzával a 14 éves Klotz Léna nyerte el az elismerést.

Autók, traktorok, hintók és quadosok haladtak végig a falun
Fotó: Haraszti Gábor

A rendezvény igazi közösségi ünneppé vált: finom falatok, jókedv, ének és tánc kísérte a napot, amelynek sikere a szervezők és a támogatók összefogásának köszönhető. A Tapolcafői Kertbarát Kör hálás köszönetet mondott mindazoknak – köztük Pápa Város Önkormányzatának, a Pápai Vízműnek, a rendőrségnek, a helyi bolt dolgozóinak és nyárádi barátaiknak –, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a szüreti felvonulás és a Forrás Nap felejthetetlen élményt nyújtson minden résztvevőnek.

Idén is jó termés várható Tapolcafőn
Fotó: Haraszti Gábor

A 2009-ben alakult kertbarát kör elnöke, Somogyi Zoltán elmondta, legutóbb 2019-ben volt szüreti felvonulás Tapolcafőn, a cél pedig hat év elteltével is az volt, hogy egy jó hangulatú, közösségi eseményt hozzanak létre, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat. Az elnök örömmel tapasztalta, hogy sok fiatal is csatlakozott a felvonulókhoz, az idei terméssel kapcsolatban elmondta, egyes helyeken a szüret már augusztusban elkezdődött, s bár a cukorfok nem kiemelkedő, biztos benne, hogy idén is finom borok készülnek majd a tapolcafői borospincékben.

 

