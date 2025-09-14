54 perce
Szüreti felvonulás díszes fogatokkal, vidám zenére (galéria)
Hagyományos őszi ünnepükre gyűltek össze szeptember 13-án, szombaton Szápár lakói és vendégeik, illetve a környékbeliek. A rendezvény résztvevői díszes fogatokkal, népviseletbe öltözve, zeneszó mellett vonultak fel a bakonyi község utcáin.
Trojákné Szita Katalin polgármester asszony szavait idézve „a szüret nem csupán a termés betakarításáról szól, hanem a közösségekről, a hagyományokról és a reményről".
A polgármester asszony köszöntötte az eseményen Ovádi Pétert, Veszprém vármegye első számú választókerületének országgyűlési képviselőjét és Tábori Ferencet, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnökét.
Megnyitóbeszédében elmondta, hogy a közösség és az önkormányzat hálás Szápár Polgárőr Egyesületének, amiért pályáztak a Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap keretbe. A pályázatot megnyerték, ezért sikerült megrendezni az eseményt.
Szüreti felvonulás díszes fogatokkal, vidám zenéreFotók: Nagy Lajos/Napló
A hangulatot a Kredenc együttes alapozta meg. A talpalávalót már a felvonulás előtt húzták, megtáncoltatták és megénekeltették a közönséget.
A menet a szabadidőközponttól indult, a végállomás a szőlészet volt. Útközben a faluban több ponton is megálltak, ahol a ház előtt a helyiek megvendégelték a mulatozókat finom ételekkel és italokkal. Útközben a jókedvről az Olaszfalui Őszi-kék Nyugdíjas Tánccsoport, a Felcsúti Fütyülős Tánccsoport, az Amaryllis Mazsorett Csoport Bakonyszombathelyről és a Csetényi Csicsergő Óvoda gyermekei gondoskodtak ének- és táncprodukciókkal.
A Bakonygyöngye Bisztróban este szüreti bál zárta a napot.