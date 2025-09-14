szeptember 14., vasárnap

Szőlőünnep

50 perce

Szüreti felvonulás díszes fogatokkal, vidám zenére (galéria)

Hagyományos őszi ünnepükre gyűltek össze szeptember 13-án, szombaton Szápár lakói és vendégeik, illetve a környékbeliek. A rendezvény résztvevői díszes fogatokkal, népviseletbe öltözve, zeneszó mellett vonultak fel a bakonyi község utcáin.

Lázár Valéria Anna

Trojákné Szita Katalin polgármester asszony szavait idézve „a szüret nem csupán a termés betakarításáról szól, hanem a közösségekről, a hagyományokról és a reményről".

A rendezvény résztvevői közül sokan népviseletbe öltöztek
Fotó: Nagy Lajos/Napló 

A polgármester asszony köszöntötte az eseményen Ovádi Pétert, Veszprém vármegye első számú választókerületének országgyűlési képviselőjét és Tábori Ferencet, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnökét.

Megnyitóbeszédében elmondta, hogy a közösség és az önkormányzat hálás Szápár Polgárőr Egyesületének, amiért pályáztak a Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap keretbe. A pályázatot megnyerték, ezért sikerült megrendezni az eseményt.

Szüreti felvonulás díszes fogatokkal, vidám zenére

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A hangulatot a Kredenc együttes alapozta meg. A talpalávalót már a felvonulás előtt húzták, megtáncoltatták és megénekeltették a közönséget.

A menet a szabadidőközponttól indult, a végállomás a szőlészet volt. Útközben a faluban több ponton is megálltak, ahol a ház előtt a helyiek megvendégelték a mulatozókat finom ételekkel és italokkal. Útközben a jókedvről az Olaszfalui Őszi-kék Nyugdíjas Tánccsoport, a Felcsúti Fütyülős Tánccsoport, az Amaryllis Mazsorett Csoport Bakonyszombathelyről és a Csetényi Csicsergő Óvoda gyermekei gondoskodtak ének- és táncprodukciókkal.

A Bakonygyöngye Bisztróban este szüreti bál zárta a napot.

 

