Szüreti felvonulás díszes fogatokkal, vidám zenére (galéria)

Trojákné Szita Katalin polgármester asszony szavait idézve „a szüret nem csupán a termés betakarításáról szól, hanem a közösségekről, a hagyományokról és a reményről".

A rendezvény résztvevői közül sokan népviseletbe öltöztek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A polgármester asszony köszöntötte az eseményen Ovádi Pétert, Veszprém vármegye első számú választókerületének országgyűlési képviselőjét és Tábori Ferencet, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnökét.

Megnyitóbeszédében elmondta, hogy a közösség és az önkormányzat hálás Szápár Polgárőr Egyesületének, amiért pályáztak a Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap keretbe. A pályázatot megnyerték, ezért sikerült megrendezni az eseményt.