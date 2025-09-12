szeptember 12., péntek

Felvonulás

2 órája

Vörösberényi Szüreti Vigadalom

Szeptember 13-án a vörösberényi szüreti vigadalom a hagyományos felvonulás színes kavalkádjával kezdődik, majd zenés-táncos programok, borkóstolók, finom falatok és gyerekeknek vidám kikapcsolódás teszi teljessé a napot.

Szilas Lilla

12.30-tól gyülekeznek az Ady téren, a Berények Kútjánál. 13 órakor kezdődik a szüreti felvonulás sétával, lovas kocsikkal, autókkal, hátaslovakkal és a veszprémi Erkel Ferenc Fúvószenekar műsorával. Eközben csikós mutatványok Pacenka Jánostól a Mandulásban, a Templom téren fellép a Hullámzó Balaton néptánccsoport, valamint Szentesi Vajk és lovas barátai. A felvonulók az Ady térről egészen a Laposa D. utcáig vonulnak, érintve a Malomvölgyi, a Gábor Áron, a Madách Imre, a Bartók Béla, a Vadász, az Erkel Ferenc, a Köztársaság és a Thököly utcát. 

14.30-kor nyitják meg a Szüreti Vigadalmat a Leader Ház előtti színpadon. Köszöntőt mondd Szentesi Vajk kisbíró, Bercsényi László polgármester és Kasza Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke. 

Színpadi programok a Vörösberényi Szüreti Vigadalmon

15 órától a színpadon fellép a Hullámzó Balaton néptánccsoport a Vörösberényi Polgári Olvasókör képviseletében. Ezután borrendi ismertetőt tart Pandur Ferenc, a Vörösberényi Kertbarátkör elnöke. Később a Pannónia Citerazenekar műsora következik. Őket a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió balatonfüredi gyermekcsoportja követi. Juhász Sándor, Balatonalmádi főkertésze a "Tiszta udvar, rendes ház" díjat, amit Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza "Húzzad csak kisvilágos virradatig" című operettműsora követ. A színpadi programokat a szőlőskosár árverezés és tombola következik. 

A műsorok alatt az Országos Vöröskereszt Veszprémi Vérellátó Központja önkéntes véradásra várja a véradókat a Leader Házban. A füves kertben a gyerekek kipróbálhatják a mustkészítést kóstolással, de lesz arcfestés is, valamint a téren mindenféle finomság és ajándéktárgyak.

18 órától 22.30-ig tart a Szüreti Bál az Old Rulett Együttessel. 

 

 

