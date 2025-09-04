szeptember 4., csütörtök

Iskola

Becsengettek a Bárdosban is – elkezdődött a tanév

Megkezdődött az ősz, és újra diákok nyüzsgése tölti meg az iskolaudvarokat. A Bárdos Lajos Általános Iskolában ünnepélyesen nyitották meg a 2025/26-os tanévet.

Seres Elizabeth

Szeptember első napjaiban ismét élettel teltek meg a folyosók és tantermek: tanévnyitó ünnepséget tartottak a Bárdos Lajos Általános Iskolában. Az eseményen Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett, aki a pedagógusokkal, diákokkal és az iskola vezetésével közösen nyitotta meg az új tanévet.

Ünnepi műsorral és köszöntőkkel indult el a Bárdosban a 2025/26-os tanév Fotó: Navracsics Tibor Facebook
Ünnepi műsorral és köszöntőkkel indult el a Bárdosban a 2025/26-os tanév
 Fotó: Navracsics Tibor Facebook

Elkezdődött a 2025/26-os tanév az iskolákban 

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a tanévkezdés egyszerre jelent kihívást és örömöt, hiszen új lehetőségeket, élményeket és közösségi pillanatokat tartogat a diákok és a tanárok számára. Az ünnepségen a miniszter gratulált Gál Attila kimagasló szakmai eredményeihez is, aki példaként állhat a tanulók és kollégák előtt.

A Bárdosban mindenki bizakodva tekint a 2025/26-os tanév elé, amelytől közösségépítő és eredményekben gazdag időszakot várnak.

 

