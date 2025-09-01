22 perce
Támogatások, e-napló-fejlesztés: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a tanévkezdésről
Szeptember elsején több mint 770 ezer diák kezdte meg a 2025/2026-os tanévet. Az oktatás digitális területén jelentős változások történtek: az e-napló új funkciókat kapott, amelyek egyszerre könnyítik a tanárok, a diákok és a szülők életét. Ezen kívül mutatjuk a támogatásokat, amikkel megkönnyíthető a tanévkezdés.
Az Oktatási Minisztérium adatai szerint hétfőn 530 000 általános iskolás és 240 000 középiskolás diák vágott neki az új tanévnek. A nemzeti kisebbségek nyelvén 27 000 általános iskolás és 8 800 középiskolás tanul, amihez először biztosítottak ingyen tankönyveket anyanyelvi változatban is. A tanévkezdés apropóján a támogatásokról, illetve az e-naplóban történt változások listájáról tőlünk informálódhat.
Tanévkezdés: közel százezer diák kap támogatást
A minisztérium idén is folytatta az ingyenes tankönyvprogramot, amelyre közel 1 milliárd dinárt fordítottak. 903 525 tankönyvet biztosítottak, és 96 165 tanuló részesül a támogatásban. A jogosultak között hátrányos helyzetű, többgyermekes családok és fogyatékkal élő diákok is szerepelnek.
Az ingyenes tankönyvre jogosultak köre:
- szociális segélyben részesülő családok gyermekei,
- egyéni tanterv szerint tanuló diákok (pl. IOP3),
- fogyatékkal élő tanulók (nagyított betűs, Braille, elektronikus formátum),
- három vagy több gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei,
- egyedülálló szülőnél élő tanulók,
- ritka betegségben szenvedő vagy ápolási támogatásban részesülő diákok,
- halláskárosodott 1–2. osztályos gyerekek speciális tankönyvekkel,
- a nemzeti kisebbségek nyelvén tanulók.
A tanévkezdés idén is együtt járt a reggeli közlekedési zsúfoltsággal. Veszprém vármegyében a diákok rendben elfoglalták helyüket az iskolapadban, a szülők többsége pedig rutinosan kezelte a reggeli logisztikát, így komoly fennakadás nem alakult ki, legfeljebb kisebb bosszúságok történtek. Pápán, az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola előtt például nyolc órára már teljesen megszűnt az autós forgalom.
A szülők részéről gyakori kritika volt, hogy az e-napló inkább egy digitális napló maradt, mintsem valódi kommunikációs platform, hiszen nem adott lehetőséget aktív visszajelzésre vagy folyamatos nyomon követésre. Ennek hatására az e-napló rendszer áprilistól új funkciókkal bővült:
- automatikus értesítés a szülőknek a jegyekről, hiányzásokról és egyéb tanulmányi adatról,
- külön tanulói portál a feladatok, hiányzások és jegyek nyomon követésére,
- egyszerűbb adminisztráció a tanárok számára.
A cél, hogy a szülők valós idejű betekintést kapjanak gyermekük tanulmányi előmenetelébe, a tanárok pedig kevesebb adminisztráció mellett foglalkozhassanak a tényleges oktatással.
A tanévkezdés első napján mindenki fokozottan figyeljen, ha iskolák körül közlekedik, hiszen az órák végeztével is akadhatnak kisebb közlekedési fennakadások!
