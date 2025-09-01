Támogatások, e-napló-fejlesztés: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a tanévkezdésről

Az Oktatási Minisztérium adatai szerint hétfőn 530 000 általános iskolás és 240 000 középiskolás diák vágott neki az új tanévnek. A nemzeti kisebbségek nyelvén 27 000 általános iskolás és 8 800 középiskolás tanul, amihez először biztosítottak ingyen tankönyveket anyanyelvi változatban is. A tanévkezdés apropóján a támogatásokról, illetve az e-naplóban történt változások listájáról tőlünk informálódhat.

Tanévkezdéskor a rendőrök kiemelten figyelnek az iskolák környékére

Kép: boon.hu

Tanévkezdés: közel százezer diák kap támogatást

A minisztérium idén is folytatta az ingyenes tankönyvprogramot, amelyre közel 1 milliárd dinárt fordítottak. 903 525 tankönyvet biztosítottak, és 96 165 tanuló részesül a támogatásban. A jogosultak között hátrányos helyzetű, többgyermekes családok és fogyatékkal élő diákok is szerepelnek.

Az ingyenes tankönyvre jogosultak köre:

szociális segélyben részesülő családok gyermekei,

egyéni tanterv szerint tanuló diákok (pl. IOP3),

fogyatékkal élő tanulók (nagyított betűs, Braille, elektronikus formátum),

három vagy több gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei,

egyedülálló szülőnél élő tanulók,

ritka betegségben szenvedő vagy ápolási támogatásban részesülő diákok,

halláskárosodott 1–2. osztályos gyerekek speciális tankönyvekkel,

a nemzeti kisebbségek nyelvén tanulók.

A tanévkezdés idén is együtt járt a reggeli közlekedési zsúfoltsággal. Veszprém vármegyében a diákok rendben elfoglalták helyüket az iskolapadban, a szülők többsége pedig rutinosan kezelte a reggeli logisztikát, így komoly fennakadás nem alakult ki, legfeljebb kisebb bosszúságok történtek. Pápán, az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola előtt például nyolc órára már teljesen megszűnt az autós forgalom.

Nyoma sincs a tumultusnak a pápai Erkel suli környékén, az iskola példásan oldotta meg a parkolási nehézségeket a 3 percre korlátozott várakozási idővel

Kép: veol.hu

A szülők részéről gyakori kritika volt, hogy az e-napló inkább egy digitális napló maradt, mintsem valódi kommunikációs platform, hiszen nem adott lehetőséget aktív visszajelzésre vagy folyamatos nyomon követésre. Ennek hatására az e-napló rendszer áprilistól új funkciókkal bővült:

automatikus értesítés a szülőknek a jegyekről, hiányzásokról és egyéb tanulmányi adatról,

külön tanulói portál a feladatok, hiányzások és jegyek nyomon követésére,

egyszerűbb adminisztráció a tanárok számára.

A cél, hogy a szülők valós idejű betekintést kapjanak gyermekük tanulmányi előmenetelébe, a tanárok pedig kevesebb adminisztráció mellett foglalkozhassanak a tényleges oktatással.