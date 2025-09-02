51 perce
Tanévnyitó ünnepség az ajkai Csodavár Általános Iskolában (+ videó)
Jól jegyezd meg, ha a Csodavárba lépsz, itt a szív is fontos, nemcsak az ész - szavalta a Csodavár Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén az augusztusi gólyatáborban megtanult verset a 24 elsős diák. Ők Rejtőné Csizmadia Márta és Ludvai Dóra tanítónővel és osztálytársaikkal már megismerkedtek, izgatottan várták szeptember elsejét, hogy már iskolásként beüljenek a padokba, megismerjék felsőbb éves társaikat.
A belvárosi intézményegységben tartott ünnepségen Németh Sándor igazgató elmondta, hogy az idei tanév vége más lesz mint az eddigiek. Az iskola első nyolcadikos évfolyama ballag. A Csodavár történetében ez lesz az első ilyen ünnepség. A belvárosi épületben 91, a padragkúti intézményegységben 40 diáknak csengettek be hétfőn. Az igazgató köszönetet mondott a szülőknek, hogy rájuk bízták gyermekük nevelését, oktatását. A tanévben 179 tanítási nap lesz.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Köztestülete az Egészség mint érték címmel pályázatot hirdetett az elmúlt tanévben. A helyezést elért diákok jutalmát az ünnepségen adta át az ajkai helyi szervezet elnöke, Szeifridné Kiss Olga. A második korcsoportban első helyezést ért el Kerék Mimi negyedik osztályos, második lett az ötödikes Kerék Blanka, harmadik a negyedikes Mentes-Fekete Bori. A negyedik korcsoportban első lett Rajmon Nóra, harmadik Pintér Martin nyolcadikos diák.
Az ünnepség az első osztályosok táncával fejeződött be.