Vihar helyett a Tankcsapda söpört végig a Tábor Fesztivál utolsó napján

A Tábor Fesztivál szombati napján a Pelso Campingben minden a keményvonalas zenéről szólt – a délutáni bemelegítéstől egészen a hajnalba nyúló tombolásig. A szervezők ismét két színpadra rakták fel a legnagyobb hazai és nemzetközi neveket. A Tankcsapda mellett a stockholmi rap-metal/rapcore zenekar számított a szombat nagy durranásnak. A közönség egyetlen percig sem maradt zenei élmény nélkül. Az időjárás kegyesnek bizonyult a fesztiválozókhoz, bár a szervezők elővigyázatosságból üzentek: "Gyertek bátran, esernyőt hozzatok, programok nem maradnak el!"

A Tankcsapda előtt lépett fel a Phoenix RT, remek hangulatot csempésztek a poharakba és a nézőtérre is

Kép: Phoenix RT / Facebook

A Phoenix RT és a Fish! indította be a napot

Pontban három órakor a Phoenix RT hangolt a H-Music Nagyszínpadán. A felvidéki banda energikus, dallamos játékával azonnal megalapozta a hangulatot, és vonzotta a színpad elé a rajongókat, még az eső dacára is. A taktikai pálinka csak fokozta a lendületet, a közönség pedig egy emberként énekelte a refréneket. A srácok közvetlensége igazi fesztiválhangulatot teremtett: előadó és hallgatóság pillanatok alatt egy hullámhosszra került.

A stafétát a másik oldalon a Fish! vette át, akik mindig biztosra mennek, ha a közönség megmozgatásáról van szó. A fesztivál punkos-laza hangulatát ők alapozták meg igazán, és a humoros beszólások mellett a slágerek refrénjei úgy zengtek, mintha több ezer torokból egyszerre szólnának. A közönség egyre sűrűbb hullámokban érkezett a póduim elé, főleg anna tudatában, hogy az eső kezdett valamelyest alábbhagyni.

Down for Whatever és Mudfield – a fiatal erők adtak műsort

A kora esti sávban a Down for Whatever volt a H-Music Nagyszínpad fellépője. A modern metalcore csapat feszes ütemei és energikus színpadi jelenléte friss vért pumpált a fesztiválba. A közönség ugrálással jelezte, hogy mindenki átadta magát a zenei viharnak.

A nagysátor másik oldalán a Mudfield folytatta a sort, akik az utóbbi években váltak a magyar rockszíntér meghatározó szereplőivé. Groove-os riffjeik és erőteljes énekhangjuk egyszerre szólt a régi motorosoknak és a fiatalabb rajongóknak. A koncert közepén már mindenki tudta: a szombati nap nem fog összeesni az esőben, mint a balatoni nád.