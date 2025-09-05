szeptember 5., péntek

(M)agyarország!

50 perce

Vihar helyett a Tankcsapda söpört végig a Tábor Fesztivál utolsó napján

Címkék#tábor fesztivál#Tankcsapda#Alsóörs

Balesetek, szirénázó mentők és rendőrautók árnyékában emelkedett felül a fesztivál minden viszontagságon, és változott át dagonyából igazi rock ünneppé. Délután a Phoenix RT egészségére koccintottunk, az estét pedig szinte tökéletes nyárvégi időben a Tankcsapda pörgette a maximumra, úgy tűnt, az égi rock istenek áldásukat adták a Tábor Fesztiválra.

Csizi Péter

A Tábor Fesztivál szombati napján a Pelso Campingben minden a keményvonalas zenéről szólt – a délutáni bemelegítéstől egészen a hajnalba nyúló tombolásig. A szervezők ismét két színpadra rakták fel a legnagyobb hazai és nemzetközi neveket. A Tankcsapda mellett a stockholmi rap-metal/rapcore zenekar számított a szombat nagy durranásnak. A közönség egyetlen percig sem maradt zenei élmény nélkül. Az időjárás kegyesnek bizonyult a fesztiválozókhoz, bár a szervezők elővigyázatosságból üzentek: "Gyertek bátran, esernyőt hozzatok, programok nem maradnak el!"

A Tankcsapda színpadán lépett fel a Phoenix RT, remek hangulatot csempésztek a poharakba-és a nézőtérre is
A Tankcsapda előtt lépett fel a  Phoenix RT, remek hangulatot csempésztek a poharakba és a nézőtérre is
Kép: Phoenix RT / Facebook

A Phoenix RT és a Fish! indította be a napot

Pontban három órakor a Phoenix RT hangolt a H-Music Nagyszínpadán. A felvidéki banda energikus, dallamos játékával azonnal megalapozta a hangulatot, és vonzotta a színpad elé a rajongókat, még az eső dacára is. A taktikai pálinka csak fokozta a lendületet, a közönség pedig egy emberként énekelte a refréneket. A srácok közvetlensége igazi fesztiválhangulatot teremtett: előadó és hallgatóság pillanatok alatt egy hullámhosszra került.

A stafétát a másik oldalon a Fish! vette át, akik mindig biztosra mennek, ha a  közönség megmozgatásáról van szó. A fesztivál punkos-laza hangulatát ők alapozták meg igazán, és a humoros beszólások mellett a slágerek refrénjei úgy zengtek, mintha több ezer torokból egyszerre szólnának. A közönség egyre sűrűbb hullámokban érkezett a póduim elé, főleg anna tudatában, hogy az eső kezdett valamelyest alábbhagyni.

Down for Whatever és Mudfield – a fiatal erők adtak műsort

A kora esti sávban a Down for Whatever volt a H-Music Nagyszínpad fellépője. A modern metalcore csapat feszes ütemei és energikus színpadi jelenléte friss vért pumpált a fesztiválba. A közönség ugrálással jelezte, hogy mindenki átadta magát a zenei viharnak.

A nagysátor másik oldalán a Mudfield folytatta a sort, akik az utóbbi években váltak a magyar rockszíntér meghatározó szereplőivé. Groove-os riffjeik és erőteljes énekhangjuk egyszerre szólt a régi motorosoknak és a fiatalabb rajongóknak. A koncert közepén már mindenki tudta: a szombati nap nem fog összeesni az esőben, mint a balatoni nád.

A Clawfinger energikus rap-metal show-val bizonyította Alsóörsön, miért számít a műfaj úttörőjének
Kép: Clawfinger / Facebook

Pokolgép és Clawfinger – múlt és jelen találkozása

Az este első nagy csúcspontját a Pokolgép hozta el a H-Music Nagyszínpadra. A hazai heavy metal legenda minden egyes számával bizonyította, hogy az évtizedek csak megerősítették őket. A klasszikus dalokra egyszerre emelkedtek a karok, és több generáció együtt énekelte a refréneket. A Pokolgép színpadra lépése mindig ünnep, most sem volt ez másként, a füst és a pirotechnika teremtették meg igazán a régi vonalas hangulatot.

Nemzetközi szinten a Clawfinger gondoskodott a felfokozott hangulatról. A svéd rap-metal úttörői már a 90-es években világhírűvé váltak, és Alsóörsön is megmutatták, miért tartoznak a stílus ikonikus képviselői közé. Az agresszív riffek és a rapbe hajló vokálok különös elegyet adtak, a közönség pedig vevő volt a zúzásra.

Tankcsapda – a nap legnagyobb durranása

A Pelso Camping körül már alig lehetett parkolóhelyet találni, a bejárathoz pedig még a koncert első akkordjai után is hömpölygött a tömeg. Szinte percre pontosan a Clawfinger után indult a Tankcsapda koncerje, akik a magyar rockzene megkerülhetetlen nagyágyúi. A TCS úgy robbant be a színpadra, mintha az egész fesztivál csak rájuk várt volna. Az első daloktól kezdve teljes erőbedobással vitték végig a koncertet, a közönség pedig egy emberként énekelte a slágereket Lukács Lászlóval. A banda produkciója nemcsak zenei élmény, hanem társadalmi üzenet, gyakorlatilag megalakulásuk óta húzzák a Rock & Roll rugóját. Befejezésként a Mennyország Tourist feltette a habot a tortára, és ezzel le is zárták a H-Music nagyszínpadát. 

A legnagyobb éljenzést talán a Tankcsapda Agyarország című száma váltotta ki belőlünk
Kép: Tankcsapda / Facebook

Zárás Rock Discoval

A szombatot a Road zárt a másik nagyszínpadon. A rock és metal határmezsgyéjén mozgó zenekar igazi fesztiválbulit varázsolt a hajnal közeledtével is. Az intenzív dallamok gondoskodtak arról, hogy senki ne induljon korán aludni. Minél jobban érezted a felcsapó lángok melegét, annál jobban adtad át magad a heavy metal eufóriájának. A koncert vége igazi ünnep lett: a fáradtság ellenére a tömeg még egyszer utoljára felszabadultan énekelte a refréneket, mintha a Tábor Fesztivál egész szellemiségét akarta volna megőrizni. A szemkápráztató tűzcsóvák és a megállíthatatlan füstgép pár pillanatra mindenkit a fellépők mellé varázsoltak, és adtak keretet ennek az egész fesztiválnak.

A Tábor Fesztivál szombati napja tökéletesen mutatta meg, mitől is különleges ez a rendezvény. Fiatal zenekarok, legendák és nemzetközi sztárok egyaránt helyet kaptak, a közönség pedig minden percből kivette a részét. Alsóörsön ismét bebizonyosodott, hogy a rockzene nemcsak műfaj, hanem közösség, amely összehozza a generációkat. 

 

