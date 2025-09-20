szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diplomácia

8 órája

Tapasztalatcsere és segítségnyújtás

Címkék#Ajka Város Önkormányzat#Ajkai Ipartestület#Ajka

Elisso Bolkvadzevel, az Adzsar Autonóm Köztársaság (Georgia) kulturális miniszterével folytatott megbeszélést Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Ajka Kampuszon szeptember 18-án.

Tisler Anna

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Navracsics Tibor elmondta, hogy Georgia pályázatot nyújt be az Európa Kulturális Fővárosa címre, várhatóan 2031-ben. A kulturális miniszter szorgalmazta a kapcsolatfelvételt és a tapasztalatcserét. Az országgyűlési képviselő kiemelte: a kiindulási pont az, mint nálunk 2023-ban, hogy a kultúra nemcsak szabadidős tevékenység, hanem fontos gazdasági tényező is. Munkahelyeket teremt, hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a gazdasági és regionális fejlesztés egyik eszköze.

Elisso Bolkvadze és Navracsics Tibor az Ajka Kampuszon
Fotó: Tisler Anna

Elisso Bolkvadze elmondta, kéri a magyarok segítségét, lobbizzanak azért, hogy elnyerjék az Európa Kulturális Fővárosa címet, amelyre a felkészülést korán el kívánják kezdeni. A delegáció tagjai felkeresték a Kriptonházat, amelynek a felújítása az Európa Kulturális Fővárosa-program keretében kezdődött el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu