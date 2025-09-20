Tapasztalatcsere és segítségnyújtás

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Navracsics Tibor elmondta, hogy Georgia pályázatot nyújt be az Európa Kulturális Fővárosa címre, várhatóan 2031-ben. A kulturális miniszter szorgalmazta a kapcsolatfelvételt és a tapasztalatcserét. Az országgyűlési képviselő kiemelte: a kiindulási pont az, mint nálunk 2023-ban, hogy a kultúra nemcsak szabadidős tevékenység, hanem fontos gazdasági tényező is. Munkahelyeket teremt, hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a gazdasági és regionális fejlesztés egyik eszköze.

Elisso Bolkvadze és Navracsics Tibor az Ajka Kampuszon

Fotó: Tisler Anna

Elisso Bolkvadze elmondta, kéri a magyarok segítségét, lobbizzanak azért, hogy elnyerjék az Európa Kulturális Fővárosa címet, amelyre a felkészülést korán el kívánják kezdeni. A delegáció tagjai felkeresték a Kriptonházat, amelynek a felújítása az Európa Kulturális Fővárosa-program keretében kezdődött el.