Fesztivál

Fotókon a tapolcai fesztivál legjobb pillanatai, halból és borból is akadt bőven

Címkék#fesztivál#Malom-tó#közönség#pisztráng

Tapolca belvárosa a hétvégén ismét benépesült koncertekkel és ínycsiklandó fogásokkal. A Malom-tó partján a pisztráng és a helyi borok kerültek középpontba a tapolcai fesztiválon.

Seres Elizabeth
A háromnapos rendezvény minden eddiginél színesebb programmal várta az érdeklődőket

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Vasárnap este ünnepi hangversennyel zárult a 13. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál, amely péntektől vasárnapig várta a látogatókat a festői Malom-tó partján. Az eseményt Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg, aki hangsúlyozta: „A tapolcai fesztivál a hagyomány erejét és a közösség összetartását is jelenti! Immáron 13. alkalommal rendezik meg a Pisztráng Fesztivált Tapolcán, amely emlékeztet minket arra, hogy a jó hangulat és a finom ételek mellett mennyire fontos a gasztronómiai hagyományok és a helyi értékek felelevenítése.”

A tapolcai fesztiválon a pisztráng íze és a borok különlegessége együtt teremtett felejthetetlen élményt minden látogatónak Fotó: Nagy Lajos/ Napló
A tapolcai fesztiválon a pisztráng íze és a borok különlegessége együtt teremtett felejthetetlen élményt minden látogatónak 
Fotó: Nagy Lajos/ Napló

A tapolcai fesztiválon ünnepelték a pisztráng hagyományát

A háromnapos rendezvény minden eddiginél színesebb programmal várta az érdeklődőket. A nyitónapon a Babos-Piller Jazz Duó, a Groove Colours és a High, Wide and Handsome koncertjei teremtették meg az alap hangulatot. A hivatalos megnyitóra pénteken 18 órakor került sor, amelyen a tó partján összegyűlt közönség együtt ünnepelhette a város egyik legnépszerűbb eseményének kezdetét.

A tapolcai Pisztráng és Borfesztivál különlegessége, hogy egyszerre mutatja be a város ikonikus halát, a kristálytiszta forrásvízben nevelt tapolcai pisztrángot, valamint a Balaton-felvidék borászati hagyományait. A Malom-tó partján rendezett esemény egyedi hangulata, a víz közelsége és a történelmi belváros atmoszférája teszi országosan is ismertté a fesztivált. Az ízek és a zenés programok párosítása miatt sokak számára ez nem csupán gasztronómiai rendezvény, hanem igazi kulturális és közösségi élmény, amely évről évre egyre több látogatót vonz.

Fotó: Nagy Lajos/ Napló

Szombaton a gasztronómia és a könnyűzene kapta a főszerepet. Délelőtt Szarka Zsófia gasztroshow-ja mutatta be, hogyan lehet a helyi alapanyagokból kreatív fogásokat készíteni. A nap folyamán a Domi & Peti Acoustic, a La Barriere Manouche Jazz Zenekar, a Fekete Jenő Trió és az Ed Philips and the Memphis Patrol is fellépett, este pedig a Sofi Balogh Trió gondoskodott a fesztivál közönségének jó hangulatáról.

A vasárnapi zárónap különlegessége a Borászati időutazás a föld alatt című pincetúra volt, amelyet Hangodi László vezetett a Deák Ferenc utcai történelmi pincerendszerben. A víziszínpadon a Happy Dixieland Band és a The Bits – Beatles Tribute szórakoztatta a közönséget, a Déli Városkapu színpadon pedig a Best of Cello, a Tapolcai Fuvolások és a Culture Cuvée koncertjei váltották egymást. A fesztivál méltó lezárásaként a Nagyboldogasszony római katolikus templomban hangzott el a „Viva la Pisztráng” ünnepi hangverseny, amelyen többek között Virágh András orgonaművész és a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa is fellépett.

Három nap a pisztráng és a bor jegyében Tapolcán

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Természetesen a gasztronómia idén sem maradt háttérben:

  • a Malom-tó körül felállított standoknál a vendégek megkóstolhatták a híres tapolcai pisztrángot, különféle módokon elkészítve, valamint a Balaton-felvidék borait;
  • a Borudvar a helyi pincészetek különlegességeivel, a gasztrostandok pedig a térség vendéglátóinak kínálatával várták a fesztiválozókat.

A 13. Pisztráng és Borfesztivál ismét bebizonyította, hogy Tapolca egyik legfontosabb közösségi eseménye, amely nemcsak a város lakóit, hanem a környékbeli és távolabbról érkező látogatókat is képes összekovácsolni. A három nap alatt zenével, ízekkel, élményekkel telt meg a város, és a Malom-tó partja most is megmutatta, miért az egyik legszebb helyszíne a Balaton-felvidéknek.

 

