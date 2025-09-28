szeptember 28., vasárnap

Ünnepi szentmise

Bakonyszücs, ahol a test és a lélek is gyógyulhat

Bakonyszücsön új tetőszerkezettel várja híveit a település egyik legfontosabb épített öröksége, az 1786-ban emelt Nagyboldogasszony-templom. A templomfelújítás több mint 65 millió forintból Magyarország Kormánya és a helyi közösség összefogásával valósult meg.

Haraszti Gábor

Az ünnepélyes átadón szentmisét mutatott be Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, beszédet mondott Soltész Miklós államtitkár, valamint a falu polgármestere, Fódi István, utóbbi úgy fogalmazott, a templomfelújítást önerőből nem tudták volna megvalósítani. A templom több mint 240 éve áll Bakonyszücs központjában, és nemcsak a hitélet, hanem a település identitásának is meghatározó pillére.

Templomfelújítás Bakonyszücsön
A templomfelújítás első ütemében a tetőszerkezet újult meg
Fotó: Haraszti Gábor

A templomfelújítás több mint fél évszázada váratott magára

Az elmúlt évszázadok során számos megpróbáltatáson esett át a falu: a török idők pusztításától a 18. századi német betelepítésekig, az első és második világháború súlyos veszteségeitől a német nemzetiség kitelepítéséig. A templom azonban mindvégig menedéket és lelki kapaszkodót jelentett az itt élők számára.

Soltész Miklós államtitkár beszédében hangsúlyozta: a település példamutatóan őrizte meg értékeit és hitét a legnehezebb időkben is. „Mindezt egyetlen módon lehetett gyógyítani: lelki oldalon. A katolikus egyház szentmisékkel, imádsággal, közösségi összefogással adott választ a tragédiákra. A most felújított templom, az út menti keresztek és a falu lelki élete mind ennek az élő hitnek a bizonyítékai” – fogalmazott.

Soltész Miklós: A település példamutatóan őrizte meg értékeit és hitét a legnehezebb időkben is
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Közösségi erő, állami támogatás
A felújítás a kormány 63 millió forintos támogatásával valósult meg, amelyet a hívek 6 millió forintnyi adománya egészített ki. A munkálatok 2024 szeptemberében kezdődtek, és 2025 áprilisában fejeződtek be. Ez volt az első jelentős felújítás az elmúlt több mint hetven évben: legutóbb 1954-ben újult meg az épület, akkor belső festést végeztek.
„Településünk életében ünnep ez a nap. Saját erőből nem tudtuk volna megvalósítani a felújítást. Hálásak vagyunk a támogatásért és a közösség adakozásáért” – mondta Fódi István polgármester, aki hozzátette: a hívek által összegyűjtött pénzből további kisebb felújításokra is jut majd.

A templomot Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek áldotta meg
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Tervek a jövőre
Az ünnepi szentmise után az államtitkár és a település vezetői közösen tekintették meg a közösségi házat és a templom környékét is. Soltész Miklós jelezte: a megújítás itt nem állhat meg, a következő években a templom külső felújítását is szeretnék folytatni. „Őseink hatalmas örökséget hagytak ránk. Nekünk az a feladatunk, hogy a hitet, a közösséget, a magyarságot és a német nemzetiségi hagyományokat egyaránt továbbadjuk” – hangsúlyozta.

Bakonyszücs, ahol a test és a lélek is gyógyulhat

Fotók: Haraszti Gábor/Napló

Lelki otthon és példamutatás
Az esemény ünnepélyes légkörben zajlott: a helyiek mellett számos vendég érkezett a környékből is, hogy együtt ünnepeljenek a bakonyszücsiekkel. A település neve az utóbbi években országosan is ismertté vált, hiszen itt működik egy olyan közösség, amely elsősorban daganatos betegek lelki és fizikai gyógyulását segíti. Soltész Miklós ezzel kapcsolatban kiemelte: 

Nagyszerű dolog látni, hogy sok-sok beteg, aki ide érkezik, nemcsak lelkileg, hanem esetenként testileg is erőt kap.

 

