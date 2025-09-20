Így pihenhet ősszel is a Balaton mellett, sokan nem tudnak róla

A nyári szezon végével sem áll meg az élet a Balaton környékén, hiszen a térség termálfürdői ősszel is nyitva tartanak és változatlan, de kedvező árakkal várják a vendégeket – írja a Termál Online

A balatoni termálfürdőkben a gyógyvíz nemcsak pihenést, hanem gyógyulási lehetőséget is kínál, a Pápai Termálfürdő pedig hosszú ideje változatlan jegyárakkal várja a vendégeket.

Forrás: varkertfurdo.hu

Termálfürdők a Balaton körül

A Pápai Várkertfürdő a Dunántúl egyik ismert gyógy- és termálvizes központja. A létesítményben gyógyvizes medencék, uszoda és wellnessrész is található. A fürdő utoljára 2022 szeptemberében emelt árat, azóta a jegyek ára változatlan. Egy egész napos felnőtt belépő 5300 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 3700 forint, a gyerekjegy 3000 forint körül mozog. Családi belépő 11–14 ezer forint között kapható. Ez különösen fontos a rendszeres látogatóknak, mert így kiszámítható költségek mellett élvezhetik a fürdő kínálatát. A pápai fürdő egész évben nyitva tart, a téli hónapokban fedett részlegei miatt is sokan keresik fel.

A Marcali Városi Gyógyfürdő mindössze 14 kilométerre található a Balaton délnyugati csücskétől. Ez a fürdő 2022 szeptemberében 15–20 százalékos áremelést vezetett be, azóta viszont szinten tartotta a jegyárakat. Egy teljes árú napi jegy 3000 forint, kedvezményesen diákoknak és nyugdíjasoknak 2100 forint, délután 4 óra után pedig már 1600–2100 forintért is be lehet jutni. A gyógyvizes medencék mellett itt uszoda, szauna és családbarát szolgáltatások is elérhetők. Marcali egész évben működik, így a környékbeli települések lakói és a Balatonhoz érkező turisták számára is kényelmes lehetőséget nyújt.

A Tölgyes Strandfürdő szezonális jelleggel üzemel. Az idei évben szeptember 28-ig várja a vendégeket, a szezon végén azonban már csak csütörtöktől vasárnapig tart nyitva. Ebben az időszakban egyetlen medence áll rendelkezésre, így elsősorban a helyiek és a hűvösebb napokat is kihasználni vágyók keresik fel. A felnőtt belépő ára 3300 forint, diákok és nyugdíjasok 2750 forintért válthatnak jegyet, a gyermekek pedig 1800 forintért. Külön lehetőség a csúszdás kombinált belépő, amely felnőtteknek 5200 forint.

Miért vonzóak a termálfürdők?

A Balaton környéki termálfürdők vonzereje nemcsak a kedvező árakban rejlik. A gyógyvizek összetétele miatt jótékony hatással vannak az ízületi és mozgásszervi problémákra, elősegítik a regenerációt és a stressz csökkentését. A fedett részeknek köszönhetően a látogatók rosszabb időjárás esetén is használhatják a medencéket, így a fürdők a nyári szezonon túl is programot kínálnak.