szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatoni fürdők

6 órája

Így pihenhet ősszel is a Balaton mellett, sokan nem tudnak róla

Címkék#Balaton#gyógyfürdő#strandfürdő#szezonzárás#termálfürdő#árak

A Balaton térsége nem csak a strandolásról szól. A termálfürdők évek óta biztos pontot jelentenek a kikapcsolódásban, több helyen változatlan árakon.

Balogh Rebeka

A nyári szezon végével sem áll meg az élet a Balaton környékén, hiszen a térség termálfürdői ősszel is nyitva tartanak és változatlan, de kedvező árakkal várják a vendégeket – írja a Termál Online

A balatoni termálfürdőkben a gyógyvíz nemcsak pihenést, hanem gyógyulási lehetőséget is kínál, a Pápai Termálfürdő pedig hosszú ideje változatlan jegyárakkal várja a vendégeket. Forrás: varkertfurdo.hu
A balatoni termálfürdőkben a gyógyvíz nemcsak pihenést, hanem gyógyulási lehetőséget is kínál, a Pápai Termálfürdő pedig hosszú ideje változatlan jegyárakkal várja a vendégeket.
Forrás: varkertfurdo.hu

Termálfürdők a Balaton körül

  • A Pápai Várkertfürdő a Dunántúl egyik ismert gyógy- és termálvizes központja. A létesítményben gyógyvizes medencék, uszoda és wellnessrész is található. A fürdő utoljára 2022 szeptemberében emelt árat, azóta a jegyek ára változatlan. Egy egész napos felnőtt belépő 5300 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 3700 forint, a gyerekjegy 3000 forint körül mozog. Családi belépő 11–14 ezer forint között kapható. Ez különösen fontos a rendszeres látogatóknak, mert így kiszámítható költségek mellett élvezhetik a fürdő kínálatát. A pápai fürdő egész évben nyitva tart, a téli hónapokban fedett részlegei miatt is sokan keresik fel.
  • A Marcali Városi Gyógyfürdő mindössze 14 kilométerre található a Balaton délnyugati csücskétől. Ez a fürdő 2022 szeptemberében 15–20 százalékos áremelést vezetett be, azóta viszont szinten tartotta a jegyárakat. Egy teljes árú napi jegy 3000 forint, kedvezményesen diákoknak és nyugdíjasoknak 2100 forint, délután 4 óra után pedig már 1600–2100 forintért is be lehet jutni. A gyógyvizes medencék mellett itt uszoda, szauna és családbarát szolgáltatások is elérhetők. Marcali egész évben működik, így a környékbeli települések lakói és a Balatonhoz érkező turisták számára is kényelmes lehetőséget nyújt.
  • A Tölgyes Strandfürdő szezonális jelleggel üzemel. Az idei évben szeptember 28-ig várja a vendégeket, a szezon végén azonban már csak csütörtöktől vasárnapig tart nyitva. Ebben az időszakban egyetlen medence áll rendelkezésre, így elsősorban a helyiek és a hűvösebb napokat is kihasználni vágyók keresik fel. A felnőtt belépő ára 3300 forint, diákok és nyugdíjasok 2750 forintért válthatnak jegyet, a gyermekek pedig 1800 forintért. Külön lehetőség a csúszdás kombinált belépő, amely felnőtteknek 5200 forint.

Miért vonzóak a termálfürdők?

A Balaton környéki termálfürdők vonzereje nemcsak a kedvező árakban rejlik. A gyógyvizek összetétele miatt jótékony hatással vannak az ízületi és mozgásszervi problémákra, elősegítik a regenerációt és a stressz csökkentését. A fedett részeknek köszönhetően a látogatók rosszabb időjárás esetén is használhatják a medencéket, így a fürdők a nyári szezonon túl is programot kínálnak.

Mit érdemes tudni a látogatás előtt?

A pápai és marcali fürdők egész évben, folyamatosan elérhetők, míg a szezonális Tölgyes Strandfürdő csak szeptember végéig tart nyitva. A látogatóknak érdemes előre ellenőrizni a nyitvatartási rendet, különösen a hétvégi időszakban, amikor korlátozottabb a medencék száma. A térségben élők és a Balaton környékére érkező turisták számára a termálfürdők biztosítják, hogy a nyár elmúltával is változatlan feltételekkel kapcsolódhassanak ki.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu