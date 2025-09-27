szeptember 27., szombat

Toxic Waste slushy: az édesség, ami most tényleg veszélyes

Címkék#termékvisszahívás#egészségügyi kockázat#glicerin

A fogyasztók biztonsága érdekében a BTDM Kft. visszahívja a Toxic Waste Sour Slushy 250 ml italokat, melyek kék málna, citrom & lime és alma ízesítésben kerültek forgalomba. A visszahívásról a Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) adott tájékoztatást 2025. szeptember 25-én.

Titzl Vivien

A Toxic Waste Sour Slushy-termékek Hollandia eredetűek, EAN-kódjaik: 5060193938806, 5060193938783 és 5060193938769. A termékvisszahívás oka a termékek magas glicerintartalma, amely meghaladja a német BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak elfogadott határértéket. Bár a glicerin általánosan biztonságos, az érintett italok fogyasztása érzékeny egyéneknél – különösen gyermekeknél és legfeljebb 65 kilogramm testtömegű felnőtteknél – egészségügyi kockázatot jelenthet. Ezért a fogyasztóktól kérik, hogy a még birtokukban lévő terméket ne fogyasszák el, és a vásárlás helyére juttassák vissza.

Termékvisszahívás: toxikus a toxic waste slushy
Termékvisszahívás: toxikus a toxic waste slushy
Forrás: nkfh.gov.hu

A glicerin egy minden élő sejtben megtalálható, enyhén édes ízű vegyület, amelyet élelmiszerekben vízkötő tulajdonsága miatt alkalmaznak, így gátolja a kiszáradást. Előállítása történhet kémiai úton propilénből, illetve növényi olajokból, például kókuszolajból. Élelmiszerekben, gyógyszerekben és kozmetikumokban egyaránt használják, többek között húskészítményekben, rágógumikban, kakaó- és csokoládékészítményekben, valamint bevonatok hordozóanyagaként.

Termékvisszahívás: toxikus a toxic waste slushy

A glicerin toxicitása alacsony, az LD50 (halálos dózis 50%) értéke szájon át történő bevitelnél patkányok esetében rendkívül magas, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségre lenne szükség ahhoz, hogy mérgező hatást fejtsen ki. Nagy dózisban azonban átmeneti emésztési zavarokat, például hasmenést, hányingert, hasi görcsöket, ritkábban fejfájást okozhat. A mellékhatások általában enyhék és a fogyasztás megszüntetésével vagy a glicerin bevitelének csökkentésével  elmúlnak.

A BTDM Kft. felhívja a vásárlók figyelmét, hogy minden esetben ellenőrizzék a termékazonosítót, és szükség esetén éljenek a visszahívás lehetőségével. A cég célja, hogy a fogyasztók biztonságát maximálisan garantálja, és minden érintett terméket visszagyűjtsön a piacról.

 

 

