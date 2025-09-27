Toxic Waste slushy: az édesség, ami most tényleg veszélyes

A Toxic Waste Sour Slushy-termékek Hollandia eredetűek, EAN-kódjaik: 5060193938806, 5060193938783 és 5060193938769. A termékvisszahívás oka a termékek magas glicerintartalma, amely meghaladja a német BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak elfogadott határértéket. Bár a glicerin általánosan biztonságos, az érintett italok fogyasztása érzékeny egyéneknél – különösen gyermekeknél és legfeljebb 65 kilogramm testtömegű felnőtteknél – egészségügyi kockázatot jelenthet. Ezért a fogyasztóktól kérik, hogy a még birtokukban lévő terméket ne fogyasszák el, és a vásárlás helyére juttassák vissza.

Termékvisszahívás: toxikus a toxic waste slushy

Forrás: nkfh.gov.hu

A glicerin egy minden élő sejtben megtalálható, enyhén édes ízű vegyület, amelyet élelmiszerekben vízkötő tulajdonsága miatt alkalmaznak, így gátolja a kiszáradást. Előállítása történhet kémiai úton propilénből, illetve növényi olajokból, például kókuszolajból. Élelmiszerekben, gyógyszerekben és kozmetikumokban egyaránt használják, többek között húskészítményekben, rágógumikban, kakaó- és csokoládékészítményekben, valamint bevonatok hordozóanyagaként.

A glicerin toxicitása alacsony, az LD50 (halálos dózis 50%) értéke szájon át történő bevitelnél patkányok esetében rendkívül magas, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségre lenne szükség ahhoz, hogy mérgező hatást fejtsen ki. Nagy dózisban azonban átmeneti emésztési zavarokat, például hasmenést, hányingert, hasi görcsöket, ritkábban fejfájást okozhat. A mellékhatások általában enyhék és a fogyasztás megszüntetésével vagy a glicerin bevitelének csökkentésével elmúlnak.

A BTDM Kft. felhívja a vásárlók figyelmét, hogy minden esetben ellenőrizzék a termékazonosítót, és szükség esetén éljenek a visszahívás lehetőségével. A cég célja, hogy a fogyasztók biztonságát maximálisan garantálja, és minden érintett terméket visszagyűjtsön a piacról.