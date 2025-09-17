szeptember 17., szerda

1 órája

Veszélyes allergének miatt visszahívás érinti ezt a népszerű árucikket

Címkék#allergén#termék#Törökország#árucikk

A Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 2025. szeptember 16-án termékvisszahívást jelentett be egy Törökországból származó élelmiszerrel kapcsolatban. A visszahívás oka, hogy a termékben nem jelölt mogyoró-, pisztácia- és mandulaallergének találhatók, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek az arra érzékeny fogyasztók számára.

Titzl Vivien

Az érintett termék a Gourmet Celebi márkájú Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi / Gourmet Celebi mogyorókrém, 300 grammos kiszerelésben. A gyártó a Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország), a forgalmazó pedig az Akar GmbH (Németország). A termék minőségmegőrzési ideje 2026. június 27-ig érvényes, MAN száma: 8681334011195. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el. 

Forrás: nkfh.gov.hu

Termékvisszahívás nem jelölt allergének miatt

A fogyasztók számára a visszahívás azt jelenti, hogy aki megvásárolta az érintett terméket, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó további tájékoztatást ad a teendőkről. Az intézkedés célja a fogyasztók biztonságának megőrzése, különösen azok számára, akik érzékenyek a mogyoróra, pisztáciára vagy mandulára.

A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy az allergének nem megfelelő feltüntetése nemcsak a termék biztonságát kérdőjelezi meg, hanem rámutat a pontos és átlátható címkézés fontosságára is a mindennapi vásárlói döntések során.

 

