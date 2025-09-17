1 órája
Veszélyes allergének miatt visszahívás érinti ezt a népszerű árucikket
A Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 2025. szeptember 16-án termékvisszahívást jelentett be egy Törökországból származó élelmiszerrel kapcsolatban. A visszahívás oka, hogy a termékben nem jelölt mogyoró-, pisztácia- és mandulaallergének találhatók, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek az arra érzékeny fogyasztók számára.
Az érintett termék a Gourmet Celebi márkájú Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi / Gourmet Celebi mogyorókrém, 300 grammos kiszerelésben. A gyártó a Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország), a forgalmazó pedig az Akar GmbH (Németország). A termék minőségmegőrzési ideje 2026. június 27-ig érvényes, MAN száma: 8681334011195. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el.
Termékvisszahívás nem jelölt allergének miatt
A fogyasztók számára a visszahívás azt jelenti, hogy aki megvásárolta az érintett terméket, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó további tájékoztatást ad a teendőkről. Az intézkedés célja a fogyasztók biztonságának megőrzése, különösen azok számára, akik érzékenyek a mogyoróra, pisztáciára vagy mandulára.
A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy az allergének nem megfelelő feltüntetése nemcsak a termék biztonságát kérdőjelezi meg, hanem rámutat a pontos és átlátható címkézés fontosságára is a mindennapi vásárlói döntések során.