Nehézfém miatt visszahívják a népszerű bögréket

Egyre több fogyasztó értesülhet a visszahívásokról, amelyek a hétvégén kezdődtek. A termékvisszahívás célja a nehézfémek okozta egészségügyi kockázatok csökkentése.

A közelmúltban több, ismert rajzfilmfigurás zománc bögre és kulcstartó esetében intézkedtek a termékvisszahívásról – a írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A termékvisszahívás érinti több népszerű tévés és rajzfilmes mintával ellátott zománc bögrét és kulcstartót, melyek nehézfémeket tartalmazhatnak.
Termékvisszahívás részletei és okai

A visszahívásban érintett termékek között szerepel az MTV, SpongeBob, South Park és a Tini Nindzsa Teknőcök mintájú zománc bögrék és kulcstartók. 

A problémát a nehézfémek kioldódása okozza, amelyek természetes módon is előfordulhatnak a talajban és a vízben, ipari tevékenységek során azonban könnyen bekerülhetnek a mindennapi tárgyakba. 

A nehézfémek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét, valamint növelhetik bizonyos rákos megbetegedések kockázatát, ezért a BTDM Kft. a fogyasztóktól történő visszahívást rendelte el.

 

