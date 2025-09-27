2 órája
Nehézfém miatt visszahívják a népszerű bögréket
Egyre több fogyasztó értesülhet a visszahívásokról, amelyek a hétvégén kezdődtek. A termékvisszahívás célja a nehézfémek okozta egészségügyi kockázatok csökkentése.
A közelmúltban több, ismert rajzfilmfigurás zománc bögre és kulcstartó esetében intézkedtek a termékvisszahívásról – a írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Termékvisszahívás részletei és okai
A visszahívásban érintett termékek között szerepel az MTV, SpongeBob, South Park és a Tini Nindzsa Teknőcök mintájú zománc bögrék és kulcstartók.
A problémát a nehézfémek kioldódása okozza, amelyek természetes módon is előfordulhatnak a talajban és a vízben, ipari tevékenységek során azonban könnyen bekerülhetnek a mindennapi tárgyakba.
A nehézfémek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét, valamint növelhetik bizonyos rákos megbetegedések kockázatát, ezért a BTDM Kft. a fogyasztóktól történő visszahívást rendelte el.
