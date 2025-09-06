szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

30 perce

Rákkeltő anyagot találtak egy népszerű fűszerben

Címkék#színezék#termékvisszahívás#rákkeltő anyag#fűszerek

Nemrégiben a hatóságok sürgős intézkedést rendeltek el egy élelmiszer-biztonsági probléma miatt, amelyről a fogyasztók széles körét értesíteni kellett. A vizsgálatok során olyan anyagot mutattak ki egy népszerű fűszerben, amely nemcsak egészségkárosító lehet, de használata élelmiszerekben tiltott.

Titzl Vivien

A gyors reagálásnak köszönhetően a termék importőre és az érintett kereskedők azonnal megkezdték a kifogásolt tételek visszahívását, és azokat a fogyasztóktól biztonságosan összegyűjtötték, a további sorsukat pedig a hatóság folyamatosan nyomon követi. Termékvisszahívás: vásárlóknak szóló figyelmeztetés rákkeltő anyag jelenléte miatt.

Termékvisszahívás: egészségre káros, rákkeltő anyagot találtak a fűszerben
Termékvisszahívás: egészségre káros, rákkeltő anyagot találtak a fűszerben
Illusztráció: pexels.com 

Termékvisszahívás: rákkeltő színezék került egy indiai curryporba

A kifogásolt fűszer a Mild Madras Curry Powder nevű indiai currypor, amely a TRS márkanevet viseli, és 100 grammos kiszerelésben került forgalomba. A holland Asia Express Food importőrön keresztül érkezett Magyarországra, és a termék cikkszáma 4521, a minőségmegőrzési ideje 2026. február 1. A vizsgálatok során a rodamin B nevű mesterséges színezéket találták meg a termékben, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint potenciálisan genotoxikus és rákkeltő anyag. Ezért használata élelmiszerekben szigorúan tilos – írja az NKFH.

A kifogásolt termék
Forrás: nkfh.gov.hu

A fogyasztók számára a legfontosabb, hogy amennyiben otthonukban megtalálják a fent megnevezett terméket, azt ne fogyasszák el, hanem a biztonságos visszajuttatásáról gondoskodjanak. A hatóságok és a kereskedők közös erőfeszítése biztosítja, hogy a benne lévő veszélyes anyag miatt a terméket minél előbb kivonják a forgalomból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu