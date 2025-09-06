Rákkeltő anyagot találtak egy népszerű fűszerben

A gyors reagálásnak köszönhetően a termék importőre és az érintett kereskedők azonnal megkezdték a kifogásolt tételek visszahívását, és azokat a fogyasztóktól biztonságosan összegyűjtötték, a további sorsukat pedig a hatóság folyamatosan nyomon követi. Termékvisszahívás: vásárlóknak szóló figyelmeztetés rákkeltő anyag jelenléte miatt.

Termékvisszahívás: rákkeltő színezék került egy indiai curryporba

A kifogásolt fűszer a Mild Madras Curry Powder nevű indiai currypor, amely a TRS márkanevet viseli, és 100 grammos kiszerelésben került forgalomba. A holland Asia Express Food importőrön keresztül érkezett Magyarországra, és a termék cikkszáma 4521, a minőségmegőrzési ideje 2026. február 1. A vizsgálatok során a rodamin B nevű mesterséges színezéket találták meg a termékben, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint potenciálisan genotoxikus és rákkeltő anyag. Ezért használata élelmiszerekben szigorúan tilos – írja az NKFH.

A kifogásolt termék

A fogyasztók számára a legfontosabb, hogy amennyiben otthonukban megtalálják a fent megnevezett terméket, azt ne fogyasszák el, hanem a biztonságos visszajuttatásáról gondoskodjanak. A hatóságok és a kereskedők közös erőfeszítése biztosítja, hogy a benne lévő veszélyes anyag miatt a terméket minél előbb kivonják a forgalomból.