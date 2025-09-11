1 órája
Ha ilyen olajat vettél, azonnal vidd vissza, tönkreteszi a vesédet
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szeptember 5-én riasztást adott ki egy olyan étolaj kapcsán, amelyben több, az egészségre különösen veszélyes vegyületet mutattak ki.
A vizsgálatok szerint a növényi olajban határérték feletti mennyiségben volt jelen a 3-MCPD, a glicidil-észterek, valamint az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének egyik típusa, a MOAH. Ezek a vegyületek hosszú távon vesekárosodást okozhatnak, sőt rákkeltő hatásuk miatt az emberi egészségre kiemelt kockázatot jelentenek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el.
A 3-MCPD főként növényi olajok finomítása során keletkezik, és pékáruktól szószokig számos élelmiszerben előfordulhat. A glicidil-észterek a szervezetben glicidollá alakulnak át, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság egyértelműen rákkeltőnek minősít. A MOAH vegyületek jelenléte pedig szintén súlyos aggályokat vet fel, hiszen a gépek kenőanyagaiból vagy a csomagolóanyagból származhatnak, és genotoxikus hatásuk miatt nincs biztonságos mennyiségük.
A Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) által jelzett probléma nyomán a hatóság azonnali intézkedéseket rendelt el: a kifogásolt tételeket visszahívják a fogyasztóktól, a boltok polcairól pedig eltűnik az érintett termék. A döntés indokoltságát nem lehet vitatni: a szakértők szerint már kisebb mennyiség hosszú távú fogyasztása is növelheti a daganatos betegségek kockázatát.
Termékvisszahívás: rákkeltő anyagot mutattak ki egy népszerű olajban
Az NKFH részletes leírásából kiderül, hogy egy sokak által használt, egzotikus konyhában népszerű alapanyagról van szó: a Golden Lion márkájú szezámolajról. A terméket a kínai Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd gyártotta, az európai forgalmazó pedig a hollandiai Asian Food Group B.V. volt. A problémás szállítmány 12×1 literes kiszerelésben került forgalomba, a minőségmegőrzési idő 2027. december 11. A hatóság mindenkit arra kér, hogy aki vásárolt a visszahívásban érintett tételekből, azonnal vigye vissza a boltba, és semmiképpen se fogyassza el.