Ha ilyen olajat vettél, azonnal vidd vissza, tönkreteszi a vesédet

A vizsgálatok szerint a növényi olajban határérték feletti mennyiségben volt jelen a 3-MCPD, a glicidil-észterek, valamint az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének egyik típusa, a MOAH. Ezek a vegyületek hosszú távon vesekárosodást okozhatnak, sőt rákkeltő hatásuk miatt az emberi egészségre kiemelt kockázatot jelentenek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el.

Termékvisszahívás: rákkeltő anyagot mutattak ki egy népszerű olajban

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A 3-MCPD főként növényi olajok finomítása során keletkezik, és pékáruktól szószokig számos élelmiszerben előfordulhat. A glicidil-észterek a szervezetben glicidollá alakulnak át, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság egyértelműen rákkeltőnek minősít. A MOAH vegyületek jelenléte pedig szintén súlyos aggályokat vet fel, hiszen a gépek kenőanyagaiból vagy a csomagolóanyagból származhatnak, és genotoxikus hatásuk miatt nincs biztonságos mennyiségük.

A Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) által jelzett probléma nyomán a hatóság azonnali intézkedéseket rendelt el: a kifogásolt tételeket visszahívják a fogyasztóktól, a boltok polcairól pedig eltűnik az érintett termék. A döntés indokoltságát nem lehet vitatni: a szakértők szerint már kisebb mennyiség hosszú távú fogyasztása is növelheti a daganatos betegségek kockázatát.