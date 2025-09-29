szeptember 29., hétfő

Mai évfordulók
Termékvisszahívás

Rovar a csokoládéban – visszahívják a Real Nature édességeket

Címkék#molylepke#Nébih#csokoládék#termék hibája#étcsokoládé

A vásárlók között nagy a meglepetés a legújabb bejelentés miatt. A Real Nature Kft. által forgalmazott édességek esetében termékvisszahívás történt, ezért érdemes ellenőrizni, hogy vásárolt-e a kérdéses tételekből.

Termékvisszahívás történt a Real Nature étcsokoládés meggy és mandula csokoládéknál és a vásárlókat figyelmeztetik, hogy a már megvásárolt termékek esetén legyenek óvatosak– írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A termékvisszahívás érinti a Real Nature étcsokoládés meggy és mandula csokoládékat, a biztonságos fogyasztás érdekében ellenőrzés alatt állnak.
Termékvisszahívás részletei

A Real Nature étcsokoládés meggy és mandula 75 g-os csomagolású csokoládék visszahívásának oka, hogy rovar (molylepke) előfordulása merült fel a termékekben. A gyártó kéri, hogy aki vásárolt belőlük, ne fogyassza el és vigye vissza az üzletbe, ahol visszatérítést vagy cserét biztosítanak. 

A visszahívás célja a fogyasztók biztonságának garantálása, valamint annak megakadályozása, hogy az érintett termékek fogyasztása esetleg kellemetlenséget vagy egészségügyi kockázatot jelentsen.

 

