Rovar a csokoládéban – visszahívják a Real Nature édességeket
A vásárlók között nagy a meglepetés a legújabb bejelentés miatt. A Real Nature Kft. által forgalmazott édességek esetében termékvisszahívás történt, ezért érdemes ellenőrizni, hogy vásárolt-e a kérdéses tételekből.
Termékvisszahívás történt a Real Nature étcsokoládés meggy és mandula csokoládéknál és a vásárlókat figyelmeztetik, hogy a már megvásárolt termékek esetén legyenek óvatosak– írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Termékvisszahívás részletei
A Real Nature étcsokoládés meggy és mandula 75 g-os csomagolású csokoládék visszahívásának oka, hogy rovar (molylepke) előfordulása merült fel a termékekben. A gyártó kéri, hogy aki vásárolt belőlük, ne fogyassza el és vigye vissza az üzletbe, ahol visszatérítést vagy cserét biztosítanak.
A visszahívás célja a fogyasztók biztonságának garantálása, valamint annak megakadályozása, hogy az érintett termékek fogyasztása esetleg kellemetlenséget vagy egészségügyi kockázatot jelentsen.