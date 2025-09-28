Visszahívnak egy eper ízű jégkrémet!

Biztonsági okok miatt termékvisszahívás indult bizonyos jégkrémeknél, hogy a fogyasztók védelme biztosított legyen – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A termékvisszahívás a Summer Pops Strawberry Flavour jégkrémre vonatkozik, amely érzékszervi eltérés miatt nem fogyasztható.

Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Termékvisszahívás részletei és teendők

A visszahívásban érintett Summer Pops Strawberry Flavour jégkrém 80 grammos kiszerelésben, LIP0524B MAN számmal, a holland Becky’s B.v. forgalmazótól származik.

A termék érzékszervi eltérést mutat, ezért forgalomból kivonásra került és a fogyasztóktól történő visszahívást rendelték el. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező terméket még birtokolja, azt ne fogyassza el.

A minőségmegőrzési idő 2026. július 5-ig szól.