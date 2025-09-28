szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

51 perce

Visszahívnak egy eper ízű jégkrémet!

Címkék#Nébih#Summer Pops Strawberry Flavour#jégkrém#eper#termék

A nyári finomságok sem mindig veszélytelenek. A hatóságok a Summer Pops Strawberry Flavour jégkrémre termékvisszahívást rendeltek el érzékszervi eltérés miatt.

Balogh Rebeka

Biztonsági okok miatt termékvisszahívás indult bizonyos jégkrémeknél, hogy a fogyasztók védelme biztosított legyen – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A termékvisszahívás a Summer Pops Strawberry Flavour jégkrémre vonatkozik, amely érzékszervi eltérés miatt nem fogyasztható. Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A termékvisszahívás a Summer Pops Strawberry Flavour jégkrémre vonatkozik, amely érzékszervi eltérés miatt nem fogyasztható.
Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Termékvisszahívás részletei és teendők

A visszahívásban érintett Summer Pops Strawberry Flavour jégkrém 80 grammos kiszerelésben, LIP0524B MAN számmal, a holland Becky’s B.v. forgalmazótól származik.

 A termék érzékszervi eltérést mutat, ezért forgalomból kivonásra került és a fogyasztóktól történő visszahívást rendelték el. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező terméket még birtokolja, azt ne fogyassza el. 

A minőségmegőrzési idő 2026. július 5-ig szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu