1 órája
Visszahívnak egy eper ízű jégkrémet!
A nyári finomságok sem mindig veszélytelenek. A hatóságok a Summer Pops Strawberry Flavour jégkrémre termékvisszahívást rendeltek el érzékszervi eltérés miatt.
Biztonsági okok miatt termékvisszahívás indult bizonyos jégkrémeknél, hogy a fogyasztók védelme biztosított legyen – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Termékvisszahívás részletei és teendők
A visszahívásban érintett Summer Pops Strawberry Flavour jégkrém 80 grammos kiszerelésben, LIP0524B MAN számmal, a holland Becky’s B.v. forgalmazótól származik.
A termék érzékszervi eltérést mutat, ezért forgalomból kivonásra került és a fogyasztóktól történő visszahívást rendelték el. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező terméket még birtokolja, azt ne fogyassza el.
A minőségmegőrzési idő 2026. július 5-ig szól.
