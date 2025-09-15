Az étel valódi íze – Fedezd fel a termelői piacot, ez most a menő!

Emlékszel még a nagyi aranyló húslevesére? A benne főtt zöldségek ízére? Azokat már csak a régies nevén „háztájiból" lehet visszahozni. Ma meg úgy mondjuk, helyi terméket érdemes vásárolni. A termelői piac menő. Mondjuk, hogy miért, és hol találod meg a vármegyében!

A termelői piacon megtalálhatóak a vitamindús, egészséges alapanyagok

Illusztráció: Medve Zoltán

A helyi termék néha valóban többe kerül, mint a nagyáruházi, viszont kevesebb elég belőle a jobb minőség miatt. És van még néhány érvünk mellette:

Termelői piac: minél frissebb az áru, annál jobb

A vitaminok, különösen a C-vitamin, érzékenyek a hőre, fényre és időre. Már az otthoni főzés is jelentős veszteséget okozhat, ezért különösen fontos, hogy az alapanyag a lehető legrövidebb idő alatt jusson el a termelőtől a konyháig. Egy friss, közeli forrásból származó zöldség vagy gyümölcs több értékes tápanyagot őriz meg, mint a hosszú úton érkezett társai. Egy reggeli piacon vásárolt, napfényben érlelt paradicsom – lédús, telt ízével és frissen szedett illatával – egészen más élményt ad, mint egy napokkal korábban szállított, hűtött változat.

Ökológiai lábnyom: nem mindegy, hogyan és mikor érkezik

Az élelmiszer-rendszer jelentős része hozzájárul a globális üvegházgáz-kibocsátáshoz. A szállítás, feldolgozás és csomagolás mind nyomot hagynak. A közúti szállítás különösen terheli a környezetet, míg a légi szállítás kiemelkedően magas kibocsátással jár. A szezonon kívüli, repülővel érkező áruk ökológiai ára emiatt különösen magas lehet. A legjobb választás a helyi, amikor szezonja van; azon kívül pedig érdemes megfontolni a tárolt vagy tartósított alternatívákat. A szezon íze gyakran együtt jár az emlékekkel is – a frissen szedett eper illata, a lédús őszibarack csorgó leve vagy a roppanós paprikaszelet hangja egy szendvicsben nemcsak egészséges, de örömforrás is.

Vitaminveszteség az ellátási láncban

A betakarítás és a fogyasztás közötti minden óra számít. A friss, gyorsan eljuttatott termékeknél kisebb az oxidációs és enzimes lebomlás esélye. A hűvös tárolás lassítja ugyan a vitaminveszteséget, de minél közelebbről származik egy élelmiszer, annál több hasznos anyagot juttat a tányérunkra.

Egy roppanós retek, aminek harapáskor szinte hallani a frissességét, sokkal több vitamint és élményt nyújt, mint a heteken át tárolt társai.