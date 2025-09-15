2 órája
Az étel valódi íze – Fedezd fel a termelői piacot, ez most a menő!
Téged is bosszant, hogy nincs íze a nagyáruházban vásárolt zöldségnek, gyümölcsnek? Sőt, a húsnak se? Ideje, hogy helyire válts és megtaláld a régi ízeket! A termelői piac menő! Mondjuk, miért, illetve hol találod őket!
Emlékszel még a nagyi aranyló húslevesére? A benne főtt zöldségek ízére? Azokat már csak a régies nevén „háztájiból" lehet visszahozni. Ma meg úgy mondjuk, helyi terméket érdemes vásárolni. A termelői piac menő. Mondjuk, hogy miért, és hol találod meg a vármegyében!
A helyi termék néha valóban többe kerül, mint a nagyáruházi, viszont kevesebb elég belőle a jobb minőség miatt. És van még néhány érvünk mellette:
Termelői piac: minél frissebb az áru, annál jobb
A vitaminok, különösen a C-vitamin, érzékenyek a hőre, fényre és időre. Már az otthoni főzés is jelentős veszteséget okozhat, ezért különösen fontos, hogy az alapanyag a lehető legrövidebb idő alatt jusson el a termelőtől a konyháig. Egy friss, közeli forrásból származó zöldség vagy gyümölcs több értékes tápanyagot őriz meg, mint a hosszú úton érkezett társai. Egy reggeli piacon vásárolt, napfényben érlelt paradicsom – lédús, telt ízével és frissen szedett illatával – egészen más élményt ad, mint egy napokkal korábban szállított, hűtött változat.
Ökológiai lábnyom: nem mindegy, hogyan és mikor érkezik
Az élelmiszer-rendszer jelentős része hozzájárul a globális üvegházgáz-kibocsátáshoz. A szállítás, feldolgozás és csomagolás mind nyomot hagynak. A közúti szállítás különösen terheli a környezetet, míg a légi szállítás kiemelkedően magas kibocsátással jár. A szezonon kívüli, repülővel érkező áruk ökológiai ára emiatt különösen magas lehet. A legjobb választás a helyi, amikor szezonja van; azon kívül pedig érdemes megfontolni a tárolt vagy tartósított alternatívákat. A szezon íze gyakran együtt jár az emlékekkel is – a frissen szedett eper illata, a lédús őszibarack csorgó leve vagy a roppanós paprikaszelet hangja egy szendvicsben nemcsak egészséges, de örömforrás is.
Vitaminveszteség az ellátási láncban
A betakarítás és a fogyasztás közötti minden óra számít. A friss, gyorsan eljuttatott termékeknél kisebb az oxidációs és enzimes lebomlás esélye. A hűvös tárolás lassítja ugyan a vitaminveszteséget, de minél közelebbről származik egy élelmiszer, annál több hasznos anyagot juttat a tányérunkra.
Egy roppanós retek, aminek harapáskor szinte hallani a frissességét, sokkal több vitamint és élményt nyújt, mint a heteken át tárolt társai.
Pénztárcabarát: a szezon gyakran olcsóbb
Amikor egy termény bőségesen terem, az ára is alacsonyabb. Ez különösen igaz a piacokon kapható, vagy közvetlenül termelőktől vásárolt termékekre. A helyi és szezonális vásárlás így nemcsak egészségesebb, hanem gyakran gazdaságosabb döntés is. A piacok színkavalkádja, az illatok kavargása, a kóstolás lehetősége mind hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás élmény legyen, ne csak feladat.
Energiatudatosság: kevesebb hűtés, kevesebb veszteség
A hosszú tárolás és folyamatos hűtés jelentős energiaigénnyel jár. Bár a modern technológiák segítenek csökkenteni ezt a terhet, a helyi, frissen beszerzett termékek esetében önmagában is kevesebb energiát kell fordítani a szállításra és a hűtésre.
Mit tehetsz?
- Vásárolj szezonális terméket: ősszel alma, körte, szilva, káposzta, cékla; tavasszal spárga, retek; nyáron paradicsom, paprika, bogyós gyümölcsök – ezek mind az adott évszak ízeit, illatait és színeit hozzák el a konyhádba.
- Kérdezz a termelőtől: mikor szüretelték, hogyan tárolták.
- Minimalizáld a hőkezelést: a rövid párolás vagy gőzölés segít megőrizni a vitaminokat – és a zöldségek természetes állagát, színét, illatát.
- Tervezd az adagokat: kevesebb pazarlás egyben kevesebb kiadás is.
- Szezonon kívül válassz fagyasztott, befőzött vagy nem légi úton érkező alternatívákat.
Hol találod a termelői piacokat?
Veszprém vármegyében több termelői piac is működik, szezonálisan vagy állandó helyen, mint a litéri termelői piac, amely szombaton reggel 7–11 óráig tart nyitva a legváltozatosabb termékekkel a füstölt húsárutól a zöldségig, gyümölcsig.
Nagyobb szabású a Tihanyi Piac Placc, ahol nemcsak élelmiszert, hanem ruházatot, kézműves termékeket is lehet vásárolni, s piacozás után akár ebédelhetünk is.
A káptalantóti piac a vármegye legismertebb és legnagyobb piaca, ahol a fenti kínálat régiségekkel és mindenféle termékkel kiegészülve várja a piacozókat.
Kisebb termelői piacok vannak Balatonalmádiban, Alsóörsön, Dörgicsén és Hegymagason is.