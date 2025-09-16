szeptember 16., kedd

Új Tesco Expressz nyílik a Balatonnál – mutatjuk, hol kell majd keresni

Címkék#Tesco Expressz#Balatonalmádi#nyitás

A Tesco Expresszek közért típusú üzletek, általában benzinkutak mellett, hogy a tankolással együtt a kisebb bevásárlást is könnyen el lehessen intézni.

Szilas Lilla

Az Almádia - fórum Balatonalmádiért egyik tagja szúrta ki, hogy a városban Tesco Expressz fog nyílni. A kihelyezett táblák szerint a bolt hamarosan megnyitja kapuit a vásárlók előtt és már azt is tudni, hogy pontosan hol. 

A Tesco Expressz az egykori Budatava Rock Pub & Cafe helyén fog megnyílni
A Tesco Expressz az egykori Budatava Rock Pub & Cafe helyén fog megnyílni
Fotó: Almádia - fórum Balatonalmádiért/Facebook

Hamarosan Tesco Expressz nyílik Balatonalmádiban

A Tesco Expressz az egykori Budatava Rock Pub & Cafe helyén fog megnyílni a Taksony út 1. szám alatt, nem messze a MOL benzinkúttól. A lakosság örömét fejezte ki az új üzlet hallatán. 

Korábban szintén a Tescóval kapcsolatban arról írtunk, hogy balatonfüredi Tesco parkolójában új, fizetős rendszert vezettek be. Az üzletlánc szerint a rendszer lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy tudatosan tervezzék parkolásukat. Ha kíváncsi vagy, mennyit kell fizetni a parkolásért a balatonfüredi üzletben, olvasd el cikkünket.

 

