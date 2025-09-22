Teljesen megújul az ikonikus Tihany–Szántód-rév, fotókon a látványtervek

A Balatoni Hajózási Zrt. október 27-ig várja az ajánlatokat a Tihany–Szántód-rév teljes körű rekonstrukciójára. A projekt a feltételes közbeszerzés keretében valósulhat meg, amelyhez a terveket a BORD Építész Stúdió készítette – írja a magyarepitok.hu.

Látványterv a Tihany–Szántód-rév megújulásáról. A rekonstrukció a kikötők teljes környezetét érinti.

Forrás: magyarepiok.hu / BORD Studio / @the_greypixel_visualizations

Tihany–Szántód-rév rekonstrukció a tervek szerint

A rekonstrukció két részfeladatra bontva zajlik, de mindkét helyszínen azonos feladatok várják a kivitelezőt: építészeti és tartószerkezeti munkák, gépészet, belsőépítészet, közlekedési felületek kialakítása, kertépítés, akadálymentesítés, valamint vízépítési munkálatok.

A szántódi oldalon a 60-as évek ikonikus vasbeton héjszerkezetű utasváróját állítanák helyre, kiegészítve egy kilátóval, amely a kikötőre és a nádasra nyújt rálátást. A tervek szerint új, L alakú kiszolgálóépület is épül, valamint több mint 3000 négyzetméternyi tér- és közel 7000 négyzetméternyi aszfaltburkolat készül el.

Tihanyban szintén földszintes, vasbeton szerkezetű kiszolgálóépületet építenének, különleges finom-beton homlokzattal. Emellett felújítják a helyi védelem alatt álló, 160 négyzetméteres épületet, továbbá 4755 négyzetméternyi térburkolat és több mint 2000 négyzetméter pályaburkolati beton is készül.