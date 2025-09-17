Ezeréves szent helyet őriz Tihany: ez a kőbe vájt kolostor története (galéria)

Kik éltek a tihanyi barátlakásokban?

Úgy tartják, hogy a szerzetesek a XIII. század elején hagyták el Tihanyt, miután a római egyház több ízben is felszólította a magyar királyokat a görögkeleti szerzetesi közösségek felszámolására. Ezt követően a cellákba bencések költöztek. A remeték mindennapjaira csak kevés régészeti nyom utal, bár 1984-ben nagyszabású ásatásokat végeztek a barlanglakásokban és a hozzájuk tartozó temetőben.

A feltárások során megtisztították és biztonságossá tették a cellákat, a temetőben pedig 23 sírt bontottak ki. Az egykori lakókat kelet–nyugati irányban, koporsó nélkül vagy egyszerű kőlapok közé temették el, mellékletek nélkül, ahogy azt a szegénységi fogadalom előírta.

Az azonban a mai napig kérdéseket vet fel, hogyan kerülhettek gyermekcsontvázak a sírok közé, illetve miként lehetett a szerzetesek között egy törpe, akinek csontváza aránytalanul nagy fejre utal, hiszen a kolostori szabályok értelmében csak ép testű és ép lelkű férfi lehetett szerzetes.

Kilátás a barátlakásoktól Balatonfüred felé

Fotó: Annus Gábor/Napló

A Tihanyban ma látható négy cellacsoport közül az első egykor kápolna lehetett, egy remetecellával és sírfülkével, itt freskómaradványokat is találtak. A második csoport két helyiségből állt, valószínűleg lakásként szolgált, s egyes kutatók szerint talán a közösség vezetőjének a cellája lehetett. A harmadik egy nagyobb terem, amelyet közös étkezőként (refektóriumként) használhattak, 12–24 fő befogadására alkalmas mérete miatt. A negyedik csoportban találhatók az egykori lakóbarlangok. A barátlakások teljes megtisztítása, a temető feltárása és a környék biztonságossá tétele a rendszerváltás után fejeződött be, így 1994 óta ismét látogathatók.