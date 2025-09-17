szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Ezeréves szent helyet őriz Tihany: ez a kőbe vájt kolostor története (galéria)

1952-ben a titokzatos kőbe vájt barlangok, mai nevükön tihanyi barátlakások beomlottak és életveszélyessé váltak. Ez a tragikus esemény vezethetett oda, hogy az Országos Természetvédelmi Tanács irányításával végre védelmet kapjon Tihany minden nevezetessége, köztük a kőbe vájt kolostor. De vajon mit lehet tudni a rejtélyes remetelakokról, amelyek állítólag Közép-Európa legnagyobb ilyen történelmi emlékei?

Szilas Lilla

A különleges, sziklába vájt barlangokat már 1905-ben említik a Tihanyról szóló útleírások mint figyelemre méltó helyi látványosságot. A tihanyi barátlakások már ekkor is nyitva álltak a látogatók előtt, noha egyes helyiségek egy középkori kőomlás miatt megközelíthetetlenek voltak. Eredetük sokáig foglalkoztatta a kutatókat, de igazán nagy figyelmet csak a II. világháború után kaptak, amikor a Balatont kiemelt üdülőterületté nyilvánították, és felismerték a sziklakolostor turisztikai jelentőségét – írja a toretro.hu

A tihanyi barátlakások 1959-ben
A tihanyi barátlakások 1959-ben
Fotó: Fortepan/Keveházi János

A Tihanyi Apátság 1055-ből származó, ma Pannonhalmán őrzött alapítólevele már említ egy Petra nevű helyet, amelyet a kutatók többsége a barátlakásokkal azonosít. Az első egyértelmű írott adat 1211-ből való: II. András ekkor készíttetett birtokösszeírást, amelyben szerepel Szent Miklós oroszkői egyháza. Az „orosz” kapcsolatot erősíti, hogy a helyiek ma is Oroszkőként emlegetik a barátlakások környékét, a közelben lévő Ciprián-forrást pedig Oroszkútnak nevezik. 

Ismerd meg a tihanyi barátlakások rejtelmes történetét!

Fotók: Annus Gábor/Napló

Kik éltek a tihanyi barátlakásokban?

Úgy tartják, hogy a szerzetesek a XIII. század elején hagyták el Tihanyt, miután a római egyház több ízben is felszólította a magyar királyokat a görögkeleti szerzetesi közösségek felszámolására. Ezt követően a cellákba bencések költöztek. A remeték mindennapjaira csak kevés régészeti nyom utal, bár 1984-ben nagyszabású ásatásokat végeztek a barlanglakásokban és a hozzájuk tartozó temetőben.

A feltárások során megtisztították és biztonságossá tették a cellákat, a temetőben pedig 23 sírt bontottak ki. Az egykori lakókat kelet–nyugati irányban, koporsó nélkül vagy egyszerű kőlapok közé temették el, mellékletek nélkül, ahogy azt a szegénységi fogadalom előírta. 

Az azonban a mai napig kérdéseket vet fel, hogyan kerülhettek gyermekcsontvázak a sírok közé, illetve miként lehetett a szerzetesek között egy törpe, akinek csontváza aránytalanul nagy fejre utal, hiszen a kolostori szabályok értelmében csak ép testű és ép lelkű férfi lehetett szerzetes.

Kilátás a barátlakásoktól Balatonfüred felé Fotó: Annus Gábor/Napló
Kilátás a barátlakásoktól Balatonfüred felé
Fotó: Annus Gábor/Napló

A Tihanyban ma látható négy cellacsoport közül az első egykor kápolna lehetett, egy remetecellával és sírfülkével, itt freskómaradványokat is találtak. A második csoport két helyiségből állt, valószínűleg lakásként szolgált, s egyes kutatók szerint talán a közösség vezetőjének a cellája lehetett. A harmadik egy nagyobb terem, amelyet közös étkezőként (refektóriumként) használhattak, 12–24 fő befogadására alkalmas mérete miatt. A negyedik csoportban találhatók az egykori lakóbarlangok. A barátlakások teljes megtisztítása, a temető feltárása és a környék biztonságossá tétele a rendszerváltás után fejeződött be, így 1994 óta ismét látogathatók.

 

